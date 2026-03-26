Bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan tổ chức chuỗi hoạt động mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) tại Bentiu, Nam Sudan, đã tổ chức chuỗi hoạt động mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-2031 - 26-3-2026), khẳng định tinh thần xung kích, bản lĩnh và trách nhiệm nơi tuyến đầu.

BVDC2.7 tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hỗ trợ chuyên môn y tế cho bệnh viện địa phương

Trong tháng 3, các đoàn viên BVDC2.7 tham gia chương trình phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bentiu hỗ trợ chuyên môn y tế, sửa chữa cơ sở vật chất xuống cấp và lắp đặt đèn bắt muỗi, vừa giúp cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, vừa thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ mũ nồi xanh Việt Nam.

Giúp cải thiện cơ sở vật chất trong bệnh viện tại Nam Sudan

Cũng trong dịp này, nhiều hoạt động như chạy bộ tập thể, giao lưu thể thao quốc tế với các đơn vị như Mongbatt, Ghabatt, Ghana FPU, Pakmed… được tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo bạn bè quốc tế.

Các nội dung thi đấu được tổ chức bài bản, công bằng, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết; qua đó tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các lực lượng, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của BVDC2.7 nói riêng và lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam nói chung.

Song song với các hoạt động thể chất là hội thảo khoa học quốc tế diễn ra ngày 25-3, với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ trong đơn vị và đại diện 5 bệnh viện cấp 1 của các đơn vị trong phân khu. Hội thảo tập trung trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ tại Phái bộ.

Nhiều hoạt động giao lưu thể thao cũng được tổ chức trong dịp này

Chuỗi hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của BVDC2.7 là dịp để tuổi trẻ đơn vị khẳng định vai trò nòng cốt, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến theo lý tưởng của Đoàn. Lực lượng đoàn viên thanh niên luôn xung kích, đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vừa giỏi chuyên môn, vững ngoại ngữ, vừa là đại diện tiêu biểu cho văn hóa và giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Trong tổng số 63 cán bộ, nhân viên, 34 đồng chí là đoàn viên, chiếm tỷ lệ cao, đóng vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động từ thi đua, giao lưu thể thao, tổ chức lễ tết, công tác dân vận, đến ứng dụng khoa học - công nghệ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho lực lượng Gìn giữ hòa bình và cộng đồng địa phương. Tuổi trẻ BVDC2.7 còn đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng cảnh quan môi trường và quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Phái bộ.

Hội thảo y tế với sự tham gia của nhiều đơn vị chuyên môn tại Nam Sudan

Nhờ tinh thần năng động, sáng tạo và trách nhiệm, hình ảnh người đoàn viên mũ nồi xanh Việt Nam nơi tuyến đầu ngày càng rõ nét bản lĩnh - trí tuệ - kỷ luật - nhân văn - hội nhập, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

HẢI YẾN