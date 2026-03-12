Bệnh viện Dã chiến Việt Nam hỗ trợ hơn 1 tấn vật tư y tế cho Bệnh viện Bentiu

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) Việt Nam thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan vừa tổ chức khám và trao tặng vật tư y tế cho bệnh viện địa phương.

Hơn 1 tấn vật tư y tế được bệnh viện Dã chiến Việt Nam hỗ trợ bệnh viện Bentiu

Đoàn công tác đã trao tặng hơn 1 tấn trang thiết bị, vật tư y tế và văn phòng phẩm cho Bệnh viện Bentiu nhằm hỗ trợ hoạt động khám, chữa bệnh. Cùng đó, đoàn cũng tặng các thiết bị điện, đèn bắt muỗi và trực tiếp lắp đặt tại một số phòng bệnh để góp phần cải thiện môi trường điều trị.

Trao tặng vật tư y tế cho địa phương

Trong chuyến công tác, các y bác sĩ Việt Nam đã thăm hỏi bệnh nhân, tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và người nhà, tập trung vào các nội dung thiết thực như vệ sinh cá nhân, rửa tay đúng cách và phòng chống muỗi đốt nhằm giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt rét. Đoàn cũng trao tặng nhiều thùng dịch dinh dưỡng cho khoa chăm sóc đặc biệt.

Các bác sĩ của Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp

Dịp này, Thiếu tá, Bác sĩ, Tiến sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC 2.7 đã trao tặng bộ dụng cụ và vật tư phục vụ kỹ thuật kết xương, đồng thời trực tiếp trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao một số kỹ thuật kết xương cho đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Bentiu và Bệnh viện Không biên giới.

Các hoạt động hợp tác, hỗ trợ chuyên môn, tặng quà cho bệnh nhân, các cơ sở y tế có ý nghĩa đặc biệt với người dân ở Bentiu

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bentiu Banen Non cho biết, gói hỗ trợ từ phía Việt Nam gồm nhiều thiết bị y tế, vật tư phòng chống nhiễm khuẩn và đồ dùng cho bệnh nhân, góp phần cải thiện điều kiện điều trị tại bệnh viện. Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực trang thiết bị phòng mổ, hóa chất xét nghiệm và nâng cao năng lực ngân hàng máu.

Theo kế hoạch, thời gian tới, BVDC 2.7 sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu thực tế để triển khai thêm các hoạt động hỗ trợ y tế cộng đồng tại khu vực, đồng thời mở rộng hợp tác chuyên môn với một số cơ sở y tế khác tại địa phương nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân.

HẢI YẾN