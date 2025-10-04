Chính trị

Đối ngoại

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 phẫu thuật cấp cứu ca đầu tiên tại Nam Sudan

SGGPO

Chỉ sau một tuần tiếp nhận nhiệm vụ thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 (BVDC 2.6) của Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc (UNMISS), tập thể y bác sĩ BVDC2.7 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân đầu tiên.

1000005449.jpg
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân

Bệnh nhân là một binh sĩ thuộc Đơn vị Bộ binh Ghana, nhập viện lúc 21 giờ ngày 3-10 (giờ địa phương) trong tình trạng đau dữ dội ở vùng bụng bên phải, cơn đau đã kéo dài từ sáng cùng ngày.

Kết quả hội chẩn khẩn cấp xác định, bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp. Ban giám đốc bệnh viện khẩn trương kích hoạt quy trình chuyên môn theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc, xin ý kiến chỉ đạo từ Chỉ huy y tế Phái bộ UNMISS và tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm.

1000005447.jpg
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân

Sau gần 1 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công. Bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức tích cực (ICU) lúc 0 giờ 10 phút (giờ địa phương), trong tình trạng tỉnh táo, hồi phục tốt.

BVDC2.7 mới chính thức vận hành một tuần tại Nam Sudan, trong bối cảnh đơn vị đang phải thực hiện nhiều công việc hậu cần: tiếp nhận trang thiết bị, làm quen khí hậu khắc nghiệt và sắp xếp cơ sở vật chất.

1000005448.jpg
Các bác sĩ BVDC 2.7 chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật

Ca phẫu thuật thành công không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của BVDC2.7, mà còn củng cố niềm tin của các lực lượng quốc tế đối với đội ngũ y tế Việt Nam.

Chỉ trong tuần đầu triển khai, BVDC2.7 đã tiếp nhận và khám chữa cho 36 bệnh nhân, trong đó 18 ca tại phòng khám, 18 ca cấp cứu.

Tin liên quan
NGUYỄN TIẾN PHÚC (từ NamSudan)

Từ khóa

BVDC2 Đau ruột thừa UNMISS Phái bộ Nam Sudan phẫu thuật lực lượng gìn giữ hòa bình

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn