Lan tỏa giá trị hòa bình và nhân ái giữa lòng châu Phi

Ngày 20-10 (giờ địa phương), tại Bentiu, Nam Sudan, Hội Phụ nữ cơ sở Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) đã tổ chức buổi giao lưu văn hóa – tọa đàm chuyên đề “Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong thảm họa và tình huống khẩn cấp”.

Đại diện Hội Phụ nữ cơ sở Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tặng quà cho phụ nữ đơn vị bạn

Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2025), 25 năm Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Phụ nữ, hòa bình và an ninh (31-10-2000 – 31-10-2025) và hưởng ứng Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới (10-10).

Buổi gặp mặt có sự tham dự của đông đảo của đại diện nữ quân nhân các đơn vị bạn trong Phân khu UNITY (Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc), cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7.

Chương trình là dịp để tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường, nhân hậu, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa các lực lượng gìn giữ hòa bình đang công tác tại Phái bộ Liên hợp quốc Nam Sudan.

Giới thiệu ẩm thực Việt Nam với bạn bè quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Trương Mai Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở BVDC 2.7 đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh vai trò tiên phong của phụ nữ trong công tác gìn giữ hòa bình, phù hợp tinh thần của Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến trong mỗi nữ quân nhân đang làm nhiệm vụ xa Tổ quốc.

Dịp này, Trung tá, bác sĩ Đinh Vũ Ngọc Ninh, Phó Giám đốc chuyên môn BVDC 2.7 đã chủ trì buổi tọa đàm “Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ nữ – Stress and Management”, cung cấp nhiều kiến thức thực tế và lời khuyên hữu ích giúp các quân nhân, đặc biệt là nữ cán bộ y tế, duy trì tinh thần tích cực trong điều kiện công tác xa nhà, khắc nghiệt.

Buổi giao lưu còn có nhiều hoạt động phong phú như chia sẻ kinh nghiệm thực tế của các nữ quân nhân trong hoạt động Gìn giữ hòa bình, biểu diễn văn nghệ – trình tấu sáo, guitar, hát tập thể, cùng giao lưu ẩm thực truyền thống Việt Nam do các nam quân nhân của BVDC 2.7 đảm nhiệm vai trò phục vụ, biểu diễn văn nghệ cho các đồng nghiệp nữ – một nét đẹp tinh tế, thể hiện tinh thần đồng đội, tình cảm trân trọng và sự sẻ chia chân thành.

Đại diện các đơn vị bạn bày tỏ sự xúc động, cảm phục trước tinh thần, bản lĩnh và nét duyên dáng của nữ quân nhân Việt Nam. Họ chia sẻ rằng, qua buổi giao lưu, họ không chỉ hiểu thêm về văn hóa Việt Nam mà còn cảm nhận được “trái tim nhân hậu và sức mạnh mềm” mà phụ nữ Việt mang đến cho hòa bình và nhân loại.

Đại diện các đơn vị cũng gửi những lời chúc thân thương tới toàn thể Phụ nữ Việt Nam nói chung và nữ quân nhân BVDC2.7 nói riêng.

Bạn bè quốc tế chụp ảnh lưu niệm với nữ y bác sĩ BVDC 2.7

Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức Chương trình Gặp mặt, Giao lưu và Tọa đàm chuyên đề nhân Kỷ niệm 95 năm Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2025) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Theo Thiếu tướng Lê Quang Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175, trong mọi lĩnh vực từ cấp cứu, điều trị, nghiên cứu, chăm sóc, hậu cần đến hành chính, những người phụ nữ của bệnh viện luôn thể hiện bản lĩnh kiên cường, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân hậu. Họ không chỉ là người thầy thuốc tận tâm mà còn là những người mẹ, người vợ chu đáo – giữ gìn hạnh phúc gia đình, hoàn thành xuất sắc cả “thiên chức” và “nhiệm vụ”. THÀNH AN

NGUYỄN TIẾN PHÚC (từ Bentiu, Nam Sudan)