Điểm sinh hoạt văn hóa ý nghĩa của nữ công nhân

Nhằm đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào đời sống, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tại TPHCM đã sáng tạo xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay tại các khu nhà trọ.

Những không gian mang ý nghĩa này, kết hợp cùng các tủ sách nhỏ, đang dần trở thành điểm tựa văn hóa tinh thần, gắn kết các nữ công nhân sau những giờ lao động.

Chiều thứ bảy, chị Trần Mỹ Trăng (42 tuổi, quê TP Cần Thơ) cùng một số chị em tập trung tại khoảng sân rộng trước “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” ở số 71/11/3 Nguyễn Phúc Chu (khu phố 15, phường Tân Sơn) để vui chơi, trò chuyện.

Chị Trăng gắn bó với khu trọ này hơn 4 năm. Chị hài lòng với môi trường sống nơi đây bởi giá thuê hợp lý, không gian xanh mát, sạch sẽ, an ninh cùng sự quan tâm, gắn kết giữa những người thuê trọ. Đặc biệt, gần đây, khu trọ có thêm điểm nhấn sinh hoạt mới là Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với đầy đủ hình ảnh, tư liệu giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác.

Ngoài ra, nơi đây còn tích hợp các bài thơ, bài hát, phim về Bác Hồ… vào mã QR để người dân thuận tiện tìm hiểu. Những giờ phút nghỉ ngơi sau ngày làm việc, chị Trăng và chị em lao động ở khu trọ hay đến đọc sách, xem hình ảnh và tư liệu về Bác Hồ.

Phụ nữ tại khu nhà trọ số 71/11/3 Nguyễn Phúc Chu, khu phố 15, phường Tân Sơn quét mã tìm hiểu thông tin tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: NGỌC TRĂM

Tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh còn có Tủ sách Pháp luật với khoảng 80 đầu sách, tài liệu liên quan đến quyền lợi người lao động, bảo hiểm xã hội, hôn nhân và gia đình... Đây là nguồn tài liệu thiết thực, giúp người thuê trọ chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và biết cách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình.

Bà Bành Ngọc Tuyết Mai, chủ khu nhà trọ số 71/11/3 Nguyễn Phúc Chu, cho biết, hiện tại khu trọ có hơn 130 người sinh sống, trong đó có 56 phụ nữ và 21 trẻ em. Phần lớn người thuê trọ là công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Tân Bình.

Cùng với việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bà Mai thường xuyên vận động người thuê trọ tham gia các hoạt động học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm giản dị hàng ngày như chung tay vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, treo cờ Tổ quốc quanh khu nhà trọ…

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Sơn, nhận định công nhân, người lao động thường tất bật với công việc mưu sinh nên ít có điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương. Vì vậy, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay nơi cư trú có ý nghĩa thiết thực. Đây là điểm gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và thắt chặt tình đoàn kết trong khu nhà trọ.

Từ những điều giản dị được tiếp nhận mỗi ngày từ không gian này, việc học tập và làm theo Bác sẽ dần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, góp phần xây dựng khu nhà trọ văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Tại khu nhà trọ số 154 Đặng Nguyên Cẩn (phường Phú Lâm), Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được Hội LHPN phường bố trí ngay lối ra vào, tạo điều kiện để người thuê trọ dễ dàng tiếp cận. Bên cạnh các tài liệu về Bác, ở đây còn có sách về lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng, pháp luật, văn học nghệ thuật cùng những câu chuyện, tấm gương tiêu biểu...

Bà Lê Thị Trúc Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Lâm, thông tin, khu nhà trọ hiện có khoảng 60 người tạm trú, phần lớn là công nhân, lao động tự do. Việc đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến tận nơi cư trú giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu về Bác, tiếp cận những câu chuyện hay, lối sống đẹp và những bài học ý nghĩa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp giá trị sống tích cực. Để mở rộng khả năng tiếp cận, hội còn tích hợp mã QR trên các tư liệu, giúp người dân dễ dàng quét mã bằng điện thoại để truy cập tài liệu điện tử.

Sự kết hợp giữa sách in, hình ảnh trực quan và nền tảng số không chỉ tạo thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin mà còn góp phần đưa nội dung Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” đến gần hơn với đời sống người dân.

Theo bà Lê Thị Trúc Phương, khi triển khai xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở cộng đồng, Hội LHPN phường ưu tiên lựa chọn những địa điểm gần gũi với đời sống cộng đồng, nhất là phụ nữ, trẻ em và người lao động. Trong năm 2026, Hội LHPN phường đã phối hợp triển khai xây dựng 2 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với ứng dụng công nghệ số; đặt tại khu nhà trọ số 154 Đặng Nguyên Cẩn và Tịnh xá Lộc Uyển (số 121 Kinh Dương Vương).

NGỌC TRĂM - HOÀNG LÂM