TPHCM tăng cường bảo đảm khai thác hải sản an toàn mùa mưa bão 2026

Sở NN-MT TPHCM vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác hải sản trong mùa mưa bão năm 2026.

Tàu, thuyền qua lại trên sông Lòng Tàu, tiếp giáp vùng biển Cần Giờ (TPHCM)

Theo đó, Sở NN-MT TPHCM đề nghị Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Thành phố tăng cường theo dõi, quản lý hoạt động tàu cá thông qua hệ thống giám sát hành trình (VMS); kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm theo quy định. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chống khai thác IUU.

Bộ Tư lệnh TPHCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; phối hợp quản lý hoạt động tàu cá trên biển; thông báo kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm đến ngư dân.

UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng, chống thiên tai, khai thác thủy sản và chống khai thác IUU; theo dõi, nắm tình hình tàu cá và lao động nghề cá trên địa bàn; phối hợp cơ quan chức năng trong quản lý tàu cá.

Đồng thời, thông tin đến ngư dân các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển; vận động ngư dân chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn khi hoạt động khai thác hải sản.

Một góc xã đảo Thạnh An (TPHCM)

Đối với các tổ chức quản lý cảng cá trên địa bàn thành phố, Sở NN-MT TPHCM đề nghị tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của tàu cá trước khi xuất bến; chủ động phương án neo đậu tránh trú bão.

Cùng với đó, tổ chức trực ban, sẵn sàng tiếp nhận tàu cá vào tránh trú khi có thiên tai xảy ra; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ thú biển cho chủ tàu, thuyền trưởng.

ĐỨC TRUNG