Mùa bão năm 2026 trên Biển Đông có thể xuất hiện từ tháng 6

Mùa bão năm 2026 trên Biển Đông dự báo bắt đầu từ tháng 6. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ nắng nóng gay gắt, mưa ít và xâm nhập mặn gia tăng tại nhiều khu vực.

Chiều 15-5, tại Thái Nguyên, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội thảo tập huấn với chủ đề: “Kỹ năng tác nghiệp an toàn trong thiên tai cho đội ngũ phóng viên chuyên trách phòng chống thiên tai khu vực miền Bắc”.

Tại hội thảo, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đã thông tin về xu thế thời tiết, thiên tai và diễn biến bão, lũ trong năm 2026.

Theo ông Lâm, mùa bão năm 2026 trên Biển Đông có thể xuất hiện từ khoảng tháng 6, tương đương trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, cũng như số cơn ảnh hưởng đất liền, có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Dù vậy, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn cần đề phòng các cơn bão có diễn biến bất thường về cường độ và quỹ đạo.

Về thủy văn, từ tháng 6 đến tháng 10, các sông ở Bắc bộ có thể xuất hiện các đợt lũ. Theo đó, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng nguồn hệ thống sông Hồng - Thái Bình ở mức báo động 2 đến báo động 3.

Tại Trung bộ và Nam bộ, từ tháng 5 đến tháng 8, dòng chảy trên các sông ven biển và khu vực cao nguyên sẽ ở mức thấp, thiếu hụt phổ biến 10-35% so với trung bình nhiều năm.

Nguy cơ thiếu nước, hạn hán cục bộ có thể xảy ra tại các khu vực ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, cùng các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Trong mùa lũ năm 2026, các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện đỉnh lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.

Đối với ĐBSCL, mùa lũ năm 2026 trên sông Mê Công có thể tương đương trung bình nhiều năm. Đỉnh lũ đầu nguồn sông Cửu Long dao động ở mức báo động 1, các trạm hạ lưu có thể ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ VH-TT-DL) cho biết, từ ngày 1-1 đến 14-5, cả nước có 13.254 tin, bài về công tác phòng chống thiên tai. Các cơ quan quản lý thường xuyên theo dõi thông tin trên báo chí và mạng xã hội, phối hợp cung cấp nguồn tin chính thống và xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến thiên tai.

Theo ông Lợi, trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp và mạng xã hội phát triển mạnh, báo chí tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin chính thống, cảnh báo sớm, định hướng dư luận và hạn chế tác động của tin giả, tin sai sự thật.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, những năm gần đây, thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng cực đoan, bất thường và khó lường. Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác cảnh báo sớm, định hướng dư luận, lan tỏa thông điệp phòng ngừa và ứng phó thiên tai. Việc bảo đảm kỹ năng tác nghiệp an toàn cho phóng viên là yêu cầu cần thiết nhằm duy trì hoạt động báo chí hiệu quả, liên tục và có trách nhiệm trong các tình huống thiên tai khẩn cấp.

