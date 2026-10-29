Quảng Ngãi chuẩn bị tham gia thị trường tín chỉ carbon

Với diện tích rừng lớn, tỷ lệ che phủ cao, tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng bền vững và chuẩn bị điều kiện tham gia thị trường tín chỉ carbon.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, địa phương hiện có khoảng 826.000ha rừng. Theo tính toán của các chuyên gia, mỗi năm diện tích rừng trên địa bàn hấp thụ, lưu giữ khoảng 2 triệu tấn carbon, tương đương khoảng 2 triệu tín chỉ carbon.

Các chuyên gia và đại diện đơn vị quản lý rừng Quảng Ngãi khảo sát giá trị dược liệu dưới tán rừng Cà Đam. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Trong khuôn khổ Chương trình giảm phát thải khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo sáng kiến LEAF, Quảng Ngãi dự kiến được phân bổ khoảng 1,13 triệu tín chỉ carbon.

Bên cạnh việc chuẩn bị khai thác nguồn thu từ carbon rừng, tỉnh đang phát huy hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đến cuối tháng 10-2026, hơn 400 tỷ đồng đã được chi trả cho các chủ rừng, cộng đồng và hộ gia đình.

Theo ông Nguyễn Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, để khai thác giá trị kinh tế từ carbon rừng, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý, dữ liệu, xây dựng dự án và huy động nguồn lực.

Quá trình này phải tuân thủ đầy đủ các bước đăng ký, đo đạc, thẩm định, xác minh, phát hành và giao dịch tín chỉ, đồng thời bảo đảm phân chia lợi ích theo quy định. Khi đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý, nguồn thu từ tín chỉ carbon sẽ tạo thêm kinh phí bảo vệ, phát triển rừng, khuyến khích chủ rừng và người dân gắn bó lâu dài với rừng.

Các chuyên gia, nhà khoa học khảo sát tiềm năng kinh tế từ dược liệu tại núi Cà Đam, Quảng Ngãi. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Để nâng cao giá trị tài nguyên rừng, Quảng Ngãi đang tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu và kiểm kê rừng. Sở NN-MT tỉnh khẩn trương kiểm kê, điều tra rừng theo chỉ đạo của Bộ NN-MT và UBND tỉnh, dự kiến công bố kết quả trong năm 2027. Tỉnh cũng phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xây dựng các dự án carbon rừng thí điểm, làm tiền đề nhân rộng.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, phát triển tín chỉ carbon rừng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao giá trị kinh tế của rừng. Khi các dự án được công nhận tín chỉ, nguồn thu từ carbon có thể bổ sung kinh phí bảo vệ, phát triển rừng, tạo động lực để chủ rừng và người dân gắn bó lâu dài với lâm nghiệp.

NGỌC OAI