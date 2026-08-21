Bồi đắp tình yêu biển, đảo cho thế hệ trẻ

Sau gần 15 năm triển khai, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” do Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức đã trở thành hình thức giáo dục trực quan, sinh động, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về biển, đảo, pháp luật và chủ quyền quốc gia, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Đưa kiến thức biển, đảo đến gần học sinh

Những kiến thức về pháp luật, lịch sử, địa lý và chủ quyền biển, đảo được chuyển tải bằng các phần thi gần gũi như “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến”, “Đặt mốc chủ quyền”. Học sinh vừa thi, vừa trải nghiệm, chủ động tìm hiểu về Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và những nội dung liên quan chủ quyền biển, đảo.

Vòng chung kết khu vực Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026 được tổ chức tại TPHCM, tháng 3-2026

Kiến thức pháp luật được gắn với câu chuyện về ngư dân vươn khơi, bám biển và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió. Các câu hỏi, tình huống và trò chơi tương tác giúp học sinh dễ tiếp cận, ghi nhớ kiến thức.

Em Mai Bá Quân, thành viên đội thi lớp 8.1, Trường THCS Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, TPHCM, cho biết cuộc thi giúp em hiểu thêm về lịch sử, chủ quyền biển, đảo và rèn luyện tinh thần đoàn kết. Các thành viên trong đội thường xuyên trao đổi, thảo luận để chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc.

Các đại biểu tham quan trưng bày sách tại Vòng chung kết khu vực 1

Phạm Hà Ly, thành viên đội thi lớp 8A2, Trường Tiểu học và THCS Đông Hải 2, TP Hải Phòng, đoạt giải Nhất vòng chung kết khu vực 1, cho biết cuộc thi giúp em hiểu biển, đảo Việt Nam không chỉ là không gian sinh tồn, nguồn tài nguyên quý giá mà còn gắn liền với lịch sử và chủ quyền đất nước.

Cùng với các cuộc thi, học sinh đã sáng tác hàng ngàn tranh vẽ về biển, đảo, hình ảnh tàu Cảnh sát biển, người chiến sĩ nơi đảo xa, học sinh vùng biển đến trường. Qua đó, tình yêu Tổ quốc và lòng biết ơn đối với những người lính biển được lan tỏa.

Đổi mới để lan tỏa

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, triển khai theo Đề án 3934, đã trở thành mô hình tuyên truyền hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biển, đảo quốc gia.

Trung tướng Bùi Quốc Oai cùng các đại biểu động viên, khích lệ các em học sinh đạt giải cao tại cuộc thi

Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, mục tiêu của cuộc thi là chuyển kiến thức thành nhận thức và trách nhiệm của học sinh. Vì vậy, Cảnh sát biển phối hợp ngành giáo dục, nhà trường và chuyên gia đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, chuyển kiến thức chuyên ngành thành những câu hỏi, tình huống phù hợp từng lứa tuổi.

Cuộc thi cũng gắn kiến thức với trải nghiệm thực tế. Học sinh được tham quan tàu Cảnh sát biển, tìm hiểu công việc của cán bộ, chiến sĩ; nghe những câu chuyện về tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; kết hợp hình thức trực tiếp với trực tuyến và các hoạt động trải nghiệm, hướng tới đưa cuộc thi trở thành ngày hội giáo dục, tuyên truyền về biển, đảo.

Thí sinh đạt thành tích cao tại Vòng Chung kết khu vực 1 cuộc thi

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết nội dung cuộc thi tại các địa phương được điều chỉnh phù hợp đặc điểm từng địa bàn, từng lứa tuổi, bảo đảm gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ với học sinh.

Gần 15 năm qua, từ những câu hỏi về chủ quyền biển, đảo, những bức tranh về người lính nơi đầu sóng, ngọn gió đến những chuyến tham quan tàu Cảnh sát biển, tình yêu biển, đảo được bồi đắp trong nhiều thế hệ học sinh.

“Em yêu biển, đảo quê hương” trong năm học 2025-2026 Trong năm học 2025-2026, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức 78 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” các cấp, thu hút hơn 470.000 học sinh tại 1.730 trường THCS tham gia, trong đó hơn 468.000 học sinh thi trực tuyến. Gần 5.000 giải thưởng, tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng được trao tặng. 6 đội thi tham gia tranh tài trong Vòng chung kết toàn quốc Song song đó, Ban Tổ chức trao 1.094 suất học bổng, 347 xe đạp, 360 bộ dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các trường học và gia đình chính sách. Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” diễn ra lúc 9 giờ ngày 22-8-2026. Gala tổng kết, trao giải diễn ra lúc 20 giờ 10 ngày 23-8, được truyền hình trực tiếp trên QPVN và VTV1.

MẠNH THẮNG - ĐỨC TĨNH - ĐỨC ĐỊNH