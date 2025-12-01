Vùng Cảnh sát biển 4 phát động cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Cuộc thi trực tuyến được tổ chức từ ngày 1 đến 7-12 với hệ thống câu hỏI phong phú, hấp dẫn, bổ ích.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động cuộc thi

Ngày 1-12, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức phát động vòng thi trực tuyến cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tham gia lễ phát động có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, đại diện ban giám hiệu các nhà trường và học sinh của 41 trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cuộc thi trực tuyến được tổ chức từ ngày 1 đến 7-12 với hệ thống câu hỏi phong phú, hấp dẫn, bổ ích như: những kiến thức cơ bản về phòng, chống khai thác IUU; phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy; bạo lực học đường; lịch sử, truyền thống văn hóa - xã hội địa phương…

Em Nguyễn Dương Phương Nguyên, học sinh lớp 9/7 Trường THCS Lê Quý Đôn phát biểu cảm tưởng tại buổi phát động cuộc thi

Sau khi kết thúc thi trực tuyến, Ban tổ chức sẽ tổ chức thi trực tiếp với sự tham gia của 150 em đạt kết quả cao của các trường trong lần thi trực tuyến.

Năm học 2025-2026, Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp với các địa phương tổ chức 4 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” cho gần 59.000 học sinh khối trung học cơ sở trên địa bàn.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng tinh thần yêu nước, yêu biển đảo quê hương và ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

NAM KHÔI