An Giang: 100 học sinh tham gia cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Vòng thi cấp tỉnh “Em yêu biển, đảo quê hương” diễn ra trong không khí hào hứng và quyết tâm cao với sự tham gia của 100 học sinh trung học cơ sở các xã, phường ven biển trên địa bàn.

Tham dự cuộc thi có 100 em học sinh xuất sắc đại diện cho hơn 30.000 học sinh trung học cơ sở từ các xã, phường ven biển của tỉnh

Sáng 31-1, tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 dành cho học sinh trung học cơ sở các xã, phường ven biển trên địa bàn.

Vòng thi cấp tỉnh diễn ra trong không khí hào hứng và quyết tâm cao. 100 thí sinh đã lần lượt trải qua các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức. Sự am hiểu sâu sắc của các em về chủ quyền biển, đảo cũng như các quy định pháp luật quốc tế và Việt Nam đã gây bất ngờ lớn cho ban giám khảo và các đại biểu tham dự.

Quang cảnh cuộc thi

Sau những giờ phút thi gay cấn, ban tổ chức đã tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất để trao giải. Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về em Phạm Khánh Duy, học sinh lớp 9/5, Trường THCS Võ Nguyễn Giáp. 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cũng được trao cho các em học sinh có thành tích ấn tượng tại vòng thi chung kết.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết cuộc thi là hoạt động trọng điểm nhằm cụ thể hóa Đề án 3934 của Bộ Quốc phòng về việc tuyên truyền biển, đảo cho học sinh trung học cơ sở giai đoạn 2024-2030.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sau Đại hội XIV của Đảng, việc bồi dưỡng kiến thức và tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, góp phần xây dựng ý chí, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

NAM KHÔI