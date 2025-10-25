Đà Nẵng phát động cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương”

Ngày 25-10, tại xã Núi Thành, Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp với Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 – 2026.

Một điểm cầu trực tuyến trong lễ phát động

Đây là cuộc thi dành cho học sinh của 56 trường THCS trên địa bàn các xã, phường ven biển của TP Đà Nẵng. Cuộc thi trực tuyến được tổ chức 2 đợt. Đợt 1 từ 25-10 đến ngày 1-11, đợt 2 từ ngày 13-12 đến ngày 20-12-2025.

Qua cuộc thi này sẽ chọn ra 90 em học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi trực tiếp cấp thành phố năm 2026.

Buổi phát động Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” tại điểm cầu Hải đoàn 21

Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và lãnh đạo các cấp, sự phối hợp của Hải đoàn 21, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng để tổ chức cuộc thi ý nghĩa này.

Đồng thời cảm ơn sự nhiệt tình của thầy, cô giáo, phụ huynh học sinh và đặc biệt là tinh thần hưởng ứng sôi nổi của các em học sinh.

NGUYỄN CƯỜNG