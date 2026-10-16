Synology cung cấp nền tảng khai thác dữ liệu cho doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Tại sự kiện gặp gỡ báo chí thường niên 2026 vừa diễn ra tại TPHCM, Tập đoàn Synology đã thông tin những xu hướng, thách thức về dữ liệu và chia sẻ cách xây dựng nền tảng phù hợp để khai thác AI hiệu quả, bền vững hơn.

Đại diện Synology chia sẻ thông tin tại sự kiện.

Theo Synology, 91% người tham gia khảo sát tại Việt Nam đều cho rằng, hạ tầng đáp ứng cho việc triển khai AI có vai trò quan trọng đối với hiệu quả quy trình và năng suất làm việc. Doanh nghiệp không chỉ cần dữ liệu đủ chất lượng và dễ khai thác, mà còn phải kiểm soát được dữ liệu trong toàn hệ thống.

Đại diện Synology cho biết, 56,7% người khảo sát cũng xác định, bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu là một thách thức trong quá trình ứng dụng AI, là mối quan tâm được lựa chọn nhiều nhất; tiếp theo là yếu tố chất lượng, khả năng tiếp cận dữ liệu và chi phí triển khai. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng giải quyết đồng thời bài toán giữa mức độ tin cậy của dữ liệu với chi phí triển khai AI.

Ông Antoine Yang, Quản lý Synology khu vực Đông Nam Á chia sẻ thông tin về thực trạng ứng dụng AI

Khoảng 75% người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho rằng, ưu tiên hạ tầng tại chỗ hoặc kết hợp giữa hệ thống nội bộ và điện toán đám mây để đáp ứng các yêu cầu dữ liệu liên quan đến AI, trong khi 71,3% thì xác định việc tăng cường bảo mật dữ liệu là một trong những ưu tiên hàng đầu khi nâng cấp hạ tầng.

Dựa trên kết quả khảo sát và kinh nghiệm hỗ trợ các môi trường dữ liệu doanh nghiệp, Synology xác định 3 lĩnh vực chính được các doanh nghiệp ưu tiên đầu tư. Đó là hạ tầng dữ liệu phù hợp với nhu cầu xử lý công việc nhưng vẫn bảo đảm thông tin được an toàn và dễ quản lý; khả năng chống chịu trước rủi ro an ninh mạng với các bản sao lưu được bảo vệ và khả năng phục hồi đã được kiểm chứng; dùng AI trong môi trường làm việc nhằm nâng cao năng suất nhưng vẫn duy trì khả năng kiểm soát dữ liệu doanh nghiệp.

Để tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro an ninh mạng, hiện nay các thiết bị Synology ActiveProtect có thể đáp ứng được yêu cầu kết hợp hạ tầng sao lưu chuyên dụng với khả năng quản lý tập trung, cơ chế bảo vệ dữ liệu không thể bị chỉnh sửa và tính năng cô lập tự động nhằm giúp bảo toàn các bản sao phục hồi khi hệ thống vận hành bị tấn công hoặc xâm nhập.

Đại diện Synology giới thiệu các thiết bị mới tại sự kiện

Với phiên bản hệ điều hành mới, ActiveProtect Manager 2.0 mở rộng khả năng hỗ trợ sang nhiều nền khác, trong đó có Nutanix AHV và Proxmox VE, cho phép doanh nghiệp bảo vệ nhiều hệ thống hơn trên cùng một nền tảng.

Synology cũng tiếp tục mở rộng dòng ActiveProtect Series với DP5200, thiết bị 1U mới mang đến lựa chọn nhỏ gọn để bảo vệ nhiều loại hệ thống và tác vụ khác nhau mà không phải trả phí thuê bao định kỳ.

Năm 2026, Synology giới thiệu loạt giải pháp hạ tầng dữ liệu mới, trong đó có PAS7700, giải pháp lưu trữ SSD NVMe đầu tiên của hãng được thiết kế cho các hệ thống và tác vụ trọng yếu. Ngoài ra, các dòng FS và RS thế hệ mới cũng được cải thiện hiệu năng so với thế hệ trước, đáp ứng nhu cầu lưu trữ phổ thông. Cùng với phần cứng mới, Synology Tiering và các công nghệ giảm dung lượng dữ liệu trên DSM 7.4 cũng giúp doanh nghiệp phân bổ và sử dụng tài nguyên lưu trữ hiệu quả hơn…

KIM THANH