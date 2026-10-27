Hai thiết bị của Dreame vào danh sách những phát minh tốt nhất 2026

Tạp chí TIME vừa công bố danh sách Những phát minh tốt nhất 2026 (Best Inventions 2026) và vinh danh hai sản phẩm thiết bị gia dụng thông minh đến từ thương hiệu Dreame Technology.

Quạt không cánh Dreame MF10 với ngôn ngữ thiết kế đậm chất tương lai

Sự kiện này nhằm tôn vinh các sáng tạo công nghệ nổi bật dựa trên tính độc đáo, hiệu quả thực tế và khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng.

Quạt không cánh Dreame MF10 gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn nhờ ngôn ngữ thiết kế đậm chất tương lai cùng khả năng tạo luồng gió tuần hoàn linh hoạt. Thiết bị sở hữu hai cánh gió không cánh có thể đảo gió độc lập với góc xoay tối đa 180 độ theo chiều ngang và 90 độ theo chiều dọc, tạo nên luồng gió bao phủ rộng lên tới 270 độ.

Nhờ tích hợp hệ thống cảm biến TempSync, quạt có thể tự động nhận biết nhiệt độ không khí xung quanh để điều chỉnh tốc độ gió phù hợp, giúp tối ưu sự thoải mái và tiết kiệm năng lượng.

Quạt không cánh Dreame MF10

Công nghệ khuếch đại luồng gió động cho phép khuếch đại luồng gió lên tới 16 lần, đạt tốc độ gió tối đa 18m/s và tầm thổi xa tới 13m.

Khả năng luân chuyển không khí trong không gian 40m² chỉ trong khoảng 4 phút giúp thiết bị giải quyết hiệu quả tình trạng không khí tù đọng và nóng cục bộ trong các căn hộ rộng.

Nhờ những đột phá này, Dreame MF10 dẫn đầu doanh số bán hàng trên Amazon Bắc Mỹ cũng như thị trường Tây Nam châu Âu, đồng thời chinh phục các giải thưởng uy tín như Forbes Vetted Awards 2026 và Paris DNA Design Awards.

Máy lọc không khí Dreame FP10

Cùng góp mặt trong danh sách vinh danh của TIME, máy lọc không khí Dreame FP10 mang đến giải pháp xử lý không khí chuyên biệt cho các gia đình nuôi thú cưng.

Để khắc phục triệt để tình trạng lông động vật làm tắc màng lọc và tốn công vệ sinh thủ công, FP10 tiên phong ứng dụng công nghệ con lăn tự làm sạch đầu tiên trên thế giới đã đạt chứng nhận của Frost & Sullivan. Cơ chế này tự động loại bỏ lông thú khỏi bề mặt màng lọc và thu gom vào ngăn chứa riêng biệt, giảm thiểu đáng kể gánh nặng dọn dẹp hàng ngày cho người dùng.

Sản phẩm tích hợp hệ thống lọc sâu 6 lớp cùng bộ lọc HEPA 14, giúp loại bỏ hiệu quả bụi mịn, lông thú, vi khuẩn và mùi hôi trong không gian sống. Trước khi được TIME vinh danh, Dreame FP10 cũng đã giành nhiều giải thưởng quốc tế lớn như CES 2026 Innovation Award và giải thưởng thiết kế Red Dot của Đức.

Tại thị trường Việt Nam, cả hai thiết bị đoạt giải hiện được phân phối chính hãng với mức giá niêm yết 9,99 triệu đồng đối với quạt không cánh Dreame MF10 và 12,99 triệu đồng đối với máy lọc không khí Dreame FP10.

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