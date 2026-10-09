LG Electronics Việt Nam khánh thành thư viện “Chắp cánh Ước mơ”

Không gian Thư viện “Chắp cánh Ước mơ” sau khi được nâng cấp, lắp đặt các thiết bị công nghệ của LG và bổ sung thêm sách mới.

Dự án “Chắp cánh Ước mơ” đã cải tạo không gian thư viện, bổ sung sách mới cùng các thiết bị công nghệ gồm 01 Smart TV LG QNED AI 4K 65 inch, 2 màn hình thông minh LG Smart Monitor, 2 điều hòa LG DUALCOOL Inverter AI và 1 laptop LG gram Book AI. Bên cạnh việc đọc sách, không gian mới tạo thêm điều kiện để học sinh làm quen với các công cụ số, tìm kiếm thông tin và mở rộng kiến thức trong quá trình học tập.

Trong khuôn khổ chương trình, LG Electronics Việt Nam cũng trao 30 phần quà tới 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, luôn nỗ lực trong học tập. Hoạt động nhằm động viên, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục theo đuổi việc học và những dự định của mình.

Các em học sinh tham gia cuộc thi vẽ “Chắp cánh Ước mơ”.

Bên cạnh đó, LG phối hợp cùng nhà trường tổ chức cuộc thi vẽ “Chắp cánh Ước mơ”, khuyến khích học sinh thể hiện ý tưởng và mong muốn về tương lai qua hội họa. Sau các vòng chấm điểm và bình chọn, 20 tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại sự kiện.

Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Trong kỷ nguyên số hiện nay, sách là nền tảng tri thức, còn công nghệ sẽ mở ra những cánh cửa để khám phá thế giới. Tôi hy vọng thư viện này sẽ trở thành không gian truyền cảm hứng, giúp các em học sinh rèn luyện thói quen đọc sách cũng như chủ động học tập qua các thiết bị số, từ đó tự tin nuôi dưỡng những ước mơ lớn và vươn xa hơn nữa”.

Dự án Thư viện “Chắp cánh Ước mơ” thuộc Chương trình Đại sứ Cộng đồng LG, hướng tới việc tìm kiếm và hỗ trợ các sáng kiến thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tế tại địa phương. Trước dự án tại Thái Nguyên, tháng 9-2026, LG Electronics Việt Nam đã đưa vào hoạt động Không gian Khám phá Sáng tạo “Mở lối Tương lai” tại Trường Tiểu học Tân Mai (Đồng Nai). Với hơn 1.000 học sinh thụ hưởng, dự án bổ sung không gian và thiết bị phục vụ giảng dạy, giúp các em có thêm cơ hội thực hành và hình thành kỹ năng số ngay từ bậc tiểu học.

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