OPPO A7 Pro 5G pin 8.000mAh, camera selfie AI 50MP góc rộng…

OPPO Việt Nam đã ra mắt mẫu smartphone OPPO A7 Pro 5G, đánh dấu bước nâng cấp toàn diện của dòng A Series với hệ thống camera selfie AI 50MP góc siêu rộng, viên pin dung lượng lớn 8.000mAh…

OPPO A7 Pro 5G với thiết kế gợn sóng 3D.

Được phát triển nhằm nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh hằng ngày, OPPO A7 Pro 5G được trang bị hệ thống camera 50MP ở cả mặt trước và mặt sau. Camera chính 50MP sở hữu cảm biến lớn 1/2 inch, tăng khả năng thu sáng thêm 70% so với thế hệ trước, giúp cải thiện rõ rệt chất lượng hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Điểm nhấn nổi bật trên thiết bị là cụm Camera Selfie AI góc siêu rộng 50MP hoàn toàn mới với góc nhìn mở rộng đến 100°. Máy tích hợp tính năng Chuyển đổi góc rộng tự động AI, tự động luân chuyển mượt mà giữa các mức thu phóng 1x và 0.6x dựa trên số lượng người trong khung hình. Thuật toán Tái tạo tông màu tự nhiên giúp tinh chỉnh chuẩn xác sắc thái da và các chi tiết chân thực.

Bên cạnh phần cứng, A7 Pro 5G tích hợp bộ công cụ chỉnh sửa AI đa dạng. Tính năng Tỏa sáng chân dung AI đề xuất các hiệu ứng ánh sáng chuẩn studio; Ghép Ảnh Sáng Tạo AI (AI Remix Collage) hỗ trợ tách nền chủ thể chính xác để tạo nhãn dán động và lồng ghép nhiều lớp ảnh; trong khi tính năng AI Popout 2.0 cho phép chủ thể "bước ra" khỏi khung hình theo đa hướng với khả năng ghép tối đa 9 ảnh trong một bố cục 3D sống động.

Về độ bền và năng lượng, OPPO A7 Pro 5G sở hữu viên pin dung lượng 8.000mAh, duy trì hơn 80% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc (tương đương 6 năm sử dụng). Máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W cùng khả năng sạc ngược có dây 10W để tiếp năng lượng cho các thiết bị ngoại vi.

Đáng chú ý, thiết bị đạt các chuẩn kháng nước và bụi cao cấp IP66, IP68 và IP69K, kết hợp khung viền nguyên khối cùng lớp keo xốp bảo vệ chuyên dụng giúp máy chống chịu tốt trước nhiều loại chất lỏng và môi trường khắc nghiệt.

Sức mạnh phần cứng của máy đến từ vi xử lý MediaTek Dimensity 6360 MAX 5G, kết hợp Chip tăng cường mạng NetworkBoost S1, công nghệ AI LinkBoost 4.0 và hệ thống tản nhiệt buồng hơi Glacier VC dung tích 4.300mm². Chạy trên hệ điều hành ColorOS 16 (nền tảng Android 16), thiết bị tích hợp Kiến trúc Phân bổ tài nguyên tự động và Giải pháp Tối ưu Trải nghiệm 2.0, đảm bảo khả năng vận hành ổn định và không giật lag kéo dài.

OPPO A7 Pro 5G trang bị màn hình AMOLED FHD+ 6,57 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 1.400 nits và hiển thị 1 tỷ màu. Mặc dù tích hợp viên pin lớn, máy vẫn duy trì thiết kế gọn gàng với độ mỏng 8,8mm và trọng lượng khoảng 205g. Mặt lưng máy sở hữu ngôn ngữ Thiết Kế Gợn Sóng 3D với hai tùy chọn màu sắc là Xanh Sóng Biển và Titan Ánh Kim.

OPPO A7 Pro 5G mở bán tại Việt Nam từ ngày 8-10-với giá bán lẻ niêm yết cho từng phiên bản như sau: Phiên bản 8GB RAM + 128GB ROM giá 13.490.000 đồng (Phân phối độc quyền tại Thế Giới Di Động). Phiên bản 6GB RAM + 256GB ROM giá 14.490.000 đồng (Phân phối tại các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc). Phiên bản 8GB RAM + 256GB ROM giá 15.490.000 đồng (Phân phối độc quyền tại Thế Giới Di Động). Từ ngày mở bán (8-10 đến 31-10-2026), khách hàng mua sản phẩm nhận gói ưu đãi tổng trị giá đến 6 triệu đồng, bao gồm giảm trực tiếp đến 1,5 triệu đồng, trợ giá thu cũ đổi mới đến 3 triệu đồng, trả góp 0% lãi suất, tặng gói bảo hành mở rộng 12 tháng My OPPO và phiếu mua hàng tai nghe 400.000 đồng.

KIM THANH