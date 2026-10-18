Bosch giới thiệu các giải pháp công nghệ giúp làm việc hiệu quả hơn

Bosch Việt Nam tổ chức Bosch Pro Experience Day 2026, quy tụ hơn 500 người dùng chuyên nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp và các ngành nghề trọng điểm như cơ khí, điện nước, điều hòa, nội thất...

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế, sự kiện mang đến cơ hội để khách tham dự khám phá những giải pháp mới nhất từ Bosch Professional, đồng thời trực tiếp cảm nhận cách công nghệ giúp nâng cao hiệu suất, tăng cường an toàn và tối ưu tính linh hoạt trong công việc hàng ngày.

Đại diện Bosch Việt Nam giới thiệu sản phẩm cho người dùng

Tại sự kiện, khách tham dự được trực tiếp trải nghiệm danh mục Bosch Professional mới nhất, bao gồm các giải pháp dùng pin và dùng điện dành cho môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nhiều sản phẩm được trang bị động cơ không chổi than, công nghệ chống giật ngược KickBack Control, hệ thống phanh thông minh, công nghệ kiểm soát rung và thiết kế công thái học, góp phần nâng cao năng suất đồng thời tăng cường bảo vệ người dùng trong quá trình vận hành.

Điểm nhấn của chương trình là khu vực trải nghiệm nền tảng pin Bosch Professional 18V, nơi người tham dự tìm hiểu về hệ sinh thái pin tương thích xuyên thế hệ của Bosch. Theo đó, các dụng cụ Bosch Professional 18V được sản xuất từ năm 2008 đến nay đều có thể sử dụng với các thế hệ pin 18V mới nhất, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị, mở rộng hệ sinh thái dụng cụ và tối ưu chi phí đầu tư dài hạn.

Bosch Pro Experience Day 2026 còn mang đến nhiều hoạt động tương tác và thử thách kỹ năng nghề được thiết kế dựa trên các tình huống làm việc thực tế. Những trải nghiệm này giúp người dùng trực tiếp đánh giá khả năng vận hành của thiết bị trong các điều kiện sử dụng khác nhau, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa cộng đồng người dùng chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc ngành hàng Dụng cụ điện cầm tay Bosch Việt Nam, chia sẻ: "Với Bosch, đổi mới không chỉ là phát triển công nghệ mới mà còn là mang lại những giá trị thiết thực cho người dùng. Chúng tôi mong muốn giúp người dùng chuyên nghiệp hoàn thành công việc nhanh hơn, chính xác hơn và an toàn hơn thông qua những giải pháp được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của họ".

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