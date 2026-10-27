Tại TPHCM, Công ty Cổ phần Tập đoàn AICAP công bố hợp tác chiến lược với Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA), Công ty AIBRAIN và Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) nhằm định vị và thúc đẩy thế mạnh của Việt Nam trong chuỗi giá trị robot.

Robot trình diễn tại sự kiện

Chương trình công bố diễn ra với sự tham gia của đại diện hơn 30 doanh nghiệp sản xuất và viện nghiên cứu về robot, trí tuệ nhân tạo hàng đầu khu vực. Các doanh nghiệp, hiệp hội, các tổ chức giáo dục, đơn vị nghiên cứu và cơ quan báo chí tại Việt Nam cũng tham gia.

Tại buổi ký kết, ban tổ chức cũng giới thiệu 30 mẫu robot phục vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các loại robot biểu diễn tại sự kiện.

Theo báo cáo “Vietnam Industrial Robotics Market Size, Share & Forecast” giai đoạn 2026 - 2031, quy mô thị trường robot công nghiệp Việt Nam đạt xấp xỉ 112 triệu USD vào năm 2025. Dự báo thị trường này có tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 12,88% trong giai đoạn 2026 -2031.

Mật độ robot công nghiệp tại Việt Nam được ước tính ở mức 23-58 robot trên mỗi 10.000 lao động ngành chế biến, chế tạo, thấp hơn mức 84 (Tháo Lan), 101 (Malaysia). Khoảng cách này cho thấy dư địa mở rộng ứng dụng robot trong hoạt động sản xuất tại Việt Nam còn rất lớn.

Các đơn vị ký kết hợp tác

Thoả thuận hợp tác chiến lược giữa AICAP và AIBRAIN ra đời hiện thực hoá kế hoạch phát triển nền tảng thương mại và vận hành robot bản địa hóa tại Việt Nam. Các bên sẽ cùng xây dựng nền tảng hợp tác công nghiệp, thúc đẩy hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và vận hành robot bản địa hóa.

AICAP và CDRA cũng ký kết thỏa thuận mua sắm tập trung, với nhu cầu thu mua dự kiến đạt 1.000 robot.

CDRA phụ trách điều phối các đơn vị thành viên, mở rộng nguồn lực toàn cầu về robot hoàn chỉnh, công nghệ cốt lõi và sản phẩm phụ trợ. AIBRAIN có thế mạnh về nền tảng vận hành. AICAP điều phối các tình huống ứng dụng, kênh kinh doanh và đối tác triển khai tại tại thị trường Việt Nam.

Robot được giới thiệu tại sự kiện

Hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như ứng dụng robot vệ sinh sàn và các dịch vụ vận hành liên tục tại khách sạn, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và khu công nghiệp. Hợp tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo robot dành cho trường đại học, viện nghiên cứu. Bên cạnh đó là hợp tác trong hoạt động biểu diễn, triển lãm và trải nghiệm robot tại điểm du lịch, sự kiện văn hóa.

Ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch AICAP, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn sự hợp tác này bắt đầu từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, trường học và các đơn vị nghiên cứu tại Việt Nam. Để khai thác hiệu quả thiết bị cần kiến thức, nhân lực và sự hỗ trợ trong quá trình sử dụng. Năng lực phát triển phần mềm và thuật toán điều khiển của đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã đạt đến trình độ tương đương với các giải pháp thương mại trong khu vực…”.

KIM THANH