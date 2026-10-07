FPT giành ba giải thưởng ASOCIO về AI

Tại Jakarta (Indonesia), Tập đoàn FPT được Hiệp hội Công nghiệp Điện toán châu Á – châu Đại Dương (ASOCIO) ghi nhận năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở ba hạng mục giải thưởng: AI trong nguồn nhân lực và Kỹ năng tương lai, AI trong dịch vụ tài chính và AI trong y tế.

FPT được vinh danh ở hạng mục AI trong y tế ở giải thưởng ASOCIO Digital & AI Awards

Theo Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), thành viên của ASOCIO tại Việt Nam, ở cả ba hạng mục AI trong Nguồn nhân lực và Kỹ năng tương lai, AI trong dịch vụ tài chính và AI trong y tế, FPT là đề cử duy nhất của Việt Nam được trao giải.

Ở hạng mục AI trong nguồn nhân lực và kỹ năng tương lai, FPT được trao giải nhờ những nỗ lực và thành tích trong việc nâng cao năng lực AI của đội ngũ công nghệ cũng như phổ cập kỹ năng AI cho cộng đồng. Trong hệ thống giáo dục của FPT, học sinh được làm quen với AI từ lớp 1 qua chương trình thiết kế theo từng cấp học. Ở bậc đại học, hơn 2.800 sinh viên Trường Đại học FPT đang theo học chuyên sâu về AI, được tiếp cận hạ tầng siêu máy tính và tham gia nghiên cứu ngay từ năm thứ nhất…

Ở hạng mục AI trong dịch vụ tài chính, FPT được vinh danh với hệ sinh thái giải pháp giải quyết các bài toán trọng yếu của ngành, từ số hóa quy trình, tối ưu vận hành, đến nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hệ sinh thái giải pháp này của FPT được xây dựng dựa trên 30 năm kinh nghiệm đồng hành chuyển đổi số ngành tài chính, ngân hàng, tham gia xây dựng và vận hành nhiều hệ thống trọng yếu trong lĩnh vực thuế, kho bạc, hải quan và chứng khoán...

Ở hạng mục AI trong y tế, FPT được đánh giá cao với hệ sinh thái MediSight và iSuite. MediSight giải quyết bài toán dữ liệu y tế phân mảnh: dữ liệu được kết nối theo các chuẩn quốc tế như HL7, FHIR và DICOM, chuẩn hóa và ẩn danh trước khi đưa vào phân tích, từ đó các AI Agent và nhân sự số hỗ trợ nghiệp vụ hành chính, lâm sàng và tuân thủ. MediSight hiện được ứng dụng trong các nền tảng y tế số toàn cầu, hỗ trợ hơn 3 triệu người dùng mỗi năm.

ASOCIO Digital & AI Awards là Giải thưởng tôn vinh các tổ chức tại khu vực châu Á - châu Đại Dương có những sáng kiến ứng dụng AI tạo ra tác động cụ thể đối với doanh nghiệp, chính phủ và xã hội. Năm 2026, giải thưởng gồm 8 hạng mục AI, từ an ninh mạng, giáo dục, y tế, tài chính đến nông nghiệp thông minh, phát triển nhân lực và chuỗi cung ứng với sự tham gia của 72 đơn vị đến từ 15 nền kinh tế.

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