BYD NEG hợp tác với VATC chuẩn hóa nhân sự kỹ thuật xe điện

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa BYD NEG và VATC đã đánh dấu bước ngoặt trong việc xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên xe điện chuẩn quốc tế, nâng tầm dịch vụ tại Việt Nam.

BYD NEG đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật Ô tô Việt Nam (VATC) tại BYD NEG Tiền Giang (602 Quốc lộ 1, Phước Hoà, Trung An, Đồng Tháp), đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược nâng tầm dịch vụ, đồng bộ hóa quy trình kỹ thuật theo chuẩn mực toàn cầu…

Mục tiêu cốt lõi của BYD NEG là xây dựng thế hệ nhân sự đạt chuẩn BYD toàn cầu. Các kỹ thuật viên sẽ được đào tạo bài bản, am hiểu công nghệ độc quyền để phục vụ khách hàng với chất lượng cao nhất...

“Chúng tôi cam kết không chỉ mang sản phẩm BYD đến người dùng Việt Nam mà còn mang đến dịch vụ, con người và tiêu chuẩn xứng tầm một thương hiệu toàn cầu”, ông Huỳnh Minh Thiện, Tổng Giám đốc Showroom BYD NEG Tiền Giang chia sẻ.

Trong bối cảnh thị trường ô tô điện ngày càng phát triển, việc chuẩn bị nguồn nhân lực am hiểu sâu về pin và điện cao áp là ưu tiên hàng đầu. Hợp tác này nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt chuyên gia kỹ thuật, đảm bảo năng lực phục vụ tương xứng với tốc độ phát triển thị trường. Việc liên kết này giúp học viên tiếp cận công nghệ thực chiến ngay trên các dòng xe hiện đại, rút ngắn tối đa khoảng cách từ trường đến xưởng dịch vụ…

BÌNH LÂM