BYD NEG góp mặt tại triển lãm CIEIE 2025

Sự kiện là “cầu nối” để BYD NEG giới thiệu các giải pháp xe điện và công nghệ mới đến gần hơn với người dùng Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ.

Khách hàng trải nghiệm xe BYD tại sự kiện

Từ ngày 1 đến 3-12-2025, BYD NEG sẽ có mặt tại Triển lãm Công nghiệp thương mại điện tử quốc tế Trung Quốc (CIEIE 2025) được tổ chức tại TPHCM, quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ, điện tử và năng lượng mới tại Việt Nam.

Tại sự kiện, BYD NEG trưng bày các mẫu xe điện mới nhất cùng loạt công nghệ đặc trưng của hãng. Mục tiêu là mang đến cho khách tham quan cơ hội quan sát trực tiếp công nghệ pin, hệ thống hỗ trợ lái và các giải pháp di chuyển xanh đang được nhiều thị trường áp dụng.

Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm khả năng vận hành mô phỏng, các tính năng thông minh và công nghệ pin Blade - nền tảng được xem là một trong những lợi thế cạnh tranh của BYD trong ngành xe điện toàn cầu.

Bên cạnh đó, khách tham dự còn có thể gặp gỡ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của BYD NEG để được tư vấn toàn diện về các khía cạnh kỹ thuật, chính sách bảo hành, và các chương trình hỗ trợ mua sắm xe điện. Ngoài ra, gian hàng cũng tổ chức loạt hoạt động tương tác với những phần quà tặng đặc biệt dành cho khách tham gia.

Việc BYD NEG tham gia triển lãm này được xem là động thái tiếp tục mở rộng sự hiện diện của thương hiệu xe điện đến người tiêu dùng Việt Nam, trong bối cảnh thị trường phương tiện năng lượng sạch đang có nhiều bước tăng trưởng.

BÌNH LÂM