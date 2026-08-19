Ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây có vai trò gì trong Chuyên án VN10?

Trong chuyên án VN10, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) nhiều lần cùng đồng phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) trình bày tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Ngày 19-8, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ phát hiện hơn 11,3kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không vào tháng 3-2023.

Tại phần thẩm tra lý lịch, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu đề nghị được đính chính: bản thân chỉ sử dụng ma túy, không tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Trung Hiếu bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Hiếu đóng vai trò là người khởi xướng và hỗ trợ tài chính trong buổi tiệc ma túy diễn ra ngày 4-11-2024, tại một căn phòng trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình trước đây). Hiếu rủ anh trai là Nguyễn Trung Tín cùng Thái Thị Huyền, Lê Thị Triều và Hòa Thị Hồng cùng sử dụng ma túy, thống nhất chia đều tiền mua "hàng".

Hiếu không dùng hết mà lấy một phần Ketamine gói vào tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng, sau đó cài vào dây đeo đồng hồ trên tay trái để thỉnh thoảng lấy móng tay xúc ra hít.

Khi cả nhóm muốn dùng thêm, Hiếu cho đồng phạm mượn tiền và điện thoại, sử dụng tài khoản Telegram cá nhân với biệt danh “xí ngầu xí quách” đặt mua thêm 2 gói ma túy dạng “nước vui”, giá 7,1 triệu đồng.

Sau khi nhận ma túy, Hiếu đổ vào nồi inox để hòa tan cho cả nhóm cùng uống.

Đại diện VKSND TPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10. Ảnh: Ý LINH

Ma túy mà nhóm Hiếu sử dụng được mua từ bị cáo Nguyễn Hữu Thùy Trang, một mắt xích trong chuỗi cung ứng, thường xuyên mua ma túy từ Hà Bá (chưa rõ lai lịch) rồi bán kiếm lời.

Trong vụ án thứ 18, quá trình mở rộng điều tra đối với Ngô Thị Thảo Vân và đồng phạm, cơ quan điều tra khám xét chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức trước đây, phát hiện Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha; người mẫu, diễn viên) cùng Văn Anh Duy (trợ lý của An Tây) dương tính với ma túy.

Theo điều tra, năm 2020, Andrea Aybar Carmona thuê Văn Anh Duy làm trợ lý, hỗ trợ quay video Tiktok và đưa, đón đi làm với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Năm 2024, An Tây nhờ Nguyễn Phước Lộc mua ma túy và nhờ Duy mua dụng cụ sử dụng ma túy. Lộc nhiều lần mua ma túy từ Ngọc (chưa rõ lai lịch) để An Tây sử dụng.

Bị cáo Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Khoảng 18 giờ ngày 3-11-2024, Duy đến căn hộ của An Tây quay Tikok rồi cả hai cùng sử dụng ma túy. Một lát sau, Nguyễn Phương Đông (bạn của An Tây) đến chơi và cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy.

Ngày 8-11-2024, An Tây lấy 20 triệu đồng tiền nhận từ công ty quảng cáo nhờ Duy mua ma túy. Khi có "hàng", An Tây cùng Duy sử dụng. 23 giờ cùng ngày, Duy về còn An Tây tiếp tục sử dụng ma túy và bị phát hiện.

An Tây bị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy", chịu trách nhiệm với tổng khối lượng 0,1184 gam Methamphetamine; 0,7524 gam cần sa và 13,758 gam Ketamine.

Theo hồ sơ, việc bắt giữ ca sĩ Chi Dân, An Tây nằm trong tiến trình điều tra mở rộng của Công an TPHCM, truy xét từ các kiện hàng kem đánh răng tại sân bay đến các đại lý phân phối và cuối cùng là những tụ điểm tổ chức sử dụng.

NGUYỄN TÂN - SONG MAI - Ý LINH