Chuyên án VN10: Nhiều trường hợp mẹ con hầu tòa

Ngày 19-8, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ phát hiện hơn 11,3kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không vào tháng 3-2023.

Trong các bị cáo được HĐXX xét hỏi, có những trường hợp là mẹ con.

Các bị cáo ở điểm cầu xét xử trực tuyến tại T30 - Công an TPHCM. Ảnh: SONG MAI

Trong vụ án thứ hai, bị cáo Trương Trung Hiếu cùng mẹ là Phan Thị Thanh Thúy và đồng phạm bị xét hỏi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, chiếm giữ trái phép tài sản.

Tại tòa, Hiếu khai nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Theo đó, tháng 9-2022, Hiếu nhiều lần mua 1.000-4.000 viên MDMA và 1-2kg Ketamine của Lê Thắng Anh Tú. Sau khi Tú bị bắt, Hiếu tiếp tục mua 1-2kg Ketamine và 3.000-5.000 viên MDMA từ người tên Bảo (không rõ lai lịch) để bán lại kiếm lời.

Hiếu trực tiếp đóng gói, cất giấu ma túy trong hộp giấy đựng mỹ phẩm, thuê xe ôm công nghệ giao ma túy cho các đầu mối bán lẻ là Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Phương Bảo, Phạm Phú Sỉ và Nguyễn Minh Hiếu.

Liên quan vụ án, bị cáo Phan Thị Thanh Thúy chiếm giữ 440 triệu đồng là tiền do Hiếu phạm tội mà có. Quá trình mua bán ma túy, Hiếu nhờ Phan An Bình đứng tên tài khoản ngân hàng để nhận tiền.

Cơ quan công an đã nhiều lần triệu tập Thúy làm việc, yêu cầu trả tiền nhưng Thúy không chấp hành. Quá trình điều tra, Thúy nộp lại số tiền này.

Các bị cáo tại ngoại tại phiên xét xử. Ảnh: Ý LINH

Trong vụ án thứ năm, HĐXX xét hỏi các bị cáo Nguyễn Hòa Thuận, Phạm Tài Phúc và mẹ là Nguyễn Thị Mười Hai về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bị cáo Phúc và Hai thừa nhận hành vi phạm tội. Hai khai thêm, không biết trong các gói hàng là ma túy khi con trai nhờ ra nhận giỏ trái cây thì nhận giúp.

Theo cáo trạng, quá trình mở rộng điều tra truy xét các giao dịch mua bán trái phép chất ma túy từ Lê Thắng Anh Tú, cơ quan điều tra phát hiện anh Đỗ Văn Hưng (tài xế xe ôm công nghệ) đang giao 1 gói hàng cho Hai. qua kiểm tra công an thu giữ 99,94 gam ma túy.

Điều tra cho thấy, từ tháng 6-2023, Phúc đặt mua ma túy của nhiều người (không rõ lai lịch) qua Telegram, trong đó có Lê Thắng Anh Tú. Người giao ma túy cho Phúc là Trương Trung Hiếu. Phúc còn nhờ mẹ là bị cáo Hai phụ giúp việc giao, nhận ma túy. Đến ngày 20-9-2023, khi Hai đang nhận ma túy cho con trai thì bị bắt quả tang.

Phiên tòa đang tiếp tục phần xét hỏi...

Chuyên án VN10 có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được giải quyết trên cơ sở 20 vụ án liên quan. HĐXX sẽ xét hỏi các bị cáo theo thứ tự của từng vụ án. Đến chiều nay, 19-8, HĐXX đã xét hỏi đến các bị cáo trong vụ án thứ 14.

NGUYỄN TÂN - Ý LINH- SONG MAI