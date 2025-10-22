Sản lượng tàu mẹ thông qua Cái Mép – Thị Vải đạt 5,6 triệu TEUs, tăng 18%

Theo báo cáo của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA), cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ hàng hải quốc tế, ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng khai thác tàu mẹ ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Tổng sản lượng hàng hóa tàu mẹ thông qua cụm cảng đạt 5,6 triệu TEUs trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024.

Tàu mẹ cập cảng SSIT

Sự tăng trưởng này được đóng góp tích cực từ các cảng thành viên trong cụm. Cụ thể, cảng SSIT đạt sản lượng 713.835 TEUs, mức tăng trưởng cao nhất. Tiếp đến là cảng CMIT đạt sản lượng tàu mẹ trên 909.145 TEUs, tăng 28% so với cùng kỳ. Cảng TCIT tiếp tục giữ ở mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ khi đạt mức sản lượng 1.642.150 TEUs. Cùng mức tăng trưởng 14% có cảng TCTT, khi đạt mức sản lượng 918.341 TEUs. Cảng Gemalink đạt sản lượng 1.403.577 TEUs, tăng 8% so với cùng kỳ.

Đại diện lãnh đạo các cảng cho biết, để đạt được mức tăng trưởng trên, các cảng đã duy trì tốc độ luân chuyển hàng hóa tốt, không để xảy ra tình trạng kẹt cầu hay tắc nghẽn cảng.

Tàu mẹ cập cảng CMIT

Bên cạnh việc duy trì các tuyến truyền thống đi Mỹ và châu Âu, các cảng đã chủ động thu hút các hãng tàu lớn mở tuyến đi thẳng châu Phi, tạo nên sự đa dạng nguồn hàng và đảm bảo đà tăng trưởng bền vững.

Cuối tháng 9-2025, Ngân hàng Thế giới và S&P Global Market Intelligence đã công bố kết quả khảo sát về Chỉ số hiệu suất cảng container (CPPI) giai đoạn 2020–2024. Theo đó, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải tiếp tục giữ vững vị trí thứ 7 thế giới. Thành tích này cho thấy năng lực khai thác ổn định và hiệu quả, giúp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải vượt qua nhiều cảng lớn trong khu vực và trên thế giới như: Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Tanjung Pelepas (Malaysia).

Xe container đưa hàng rời cảng SSIT

Tàu mẹ (Mother Vessel) là các tàu container siêu lớn, thường đi các tuyến vận tải xuyên lục địa (châu Mỹ, châu Âu). Sự gia tăng liên tục của lượt tàu mẹ khẳng định cụm cảng Cái Mép - Thị Vải ngày càng được các hãng tàu quốc tế tin tưởng lựa chọn làm điểm đến trực tiếp, giảm thiểu việc phải trung chuyển qua các cảng trong khu vực.

THÀNH HUY