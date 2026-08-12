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Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải ghi nhận đà tăng trưởng mạnh

SGGPO

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2026, khẳng định vai trò cửa ngõ hàng hải quốc tế của Việt Nam.

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NGUYỄN NAM - THÀNH HUY

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