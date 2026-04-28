Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải duy trì đà tăng trưởng 2 con số

Trong quý 1-2026, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu và trung chuyển quốc tế quan trọng của khu vực phía Nam.

Cảng Gemalink tiếp tục dẫn đầu với hơn 523.000 TEU, tăng 17% so với cùng kỳ

Theo số liệu của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA), sản lượng container tuyến chính (mainline) qua cụm cảng trong 3 tháng đầu năm đạt khoảng 1,94 triệu TEU, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng hàng hóa duy trì ở mức cao và ổn định qua các tháng, trong đó tháng 1 đạt hơn 711.000 TEU, tháng 3 phục hồi mạnh, tiệm cận 627.000 TEU, cho thấy hoạt động khai thác cảng diễn ra thông suốt, hiệu quả.

Trong các cảng thành phần, cảng Gemalink tiếp tục dẫn đầu với hơn 523.000 TEU, tăng 17% so với cùng kỳ. Cảng CMIT đạt trên 371.000 TEU, tăng 14%, giữ vững vai trò là một trong những bến cảng chủ lực. Đặc biệt, cảng SSIT ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 269.000 TEU, tăng tới 47%, cho thấy khả năng thu hút và mở rộng các tuyến tàu quốc tế.

Cảng SSIT đón tàu container siêu lớn, chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế

Kết quả này phản ánh xu hướng gia tăng các tuyến vận tải biển xa, đặc biệt là các tuyến kết nối trực tiếp đi châu Âu và châu Mỹ, qua đó tiếp tục nâng cao vị thế của cụm cảng Cái Mép – Thị Vải trên bản đồ hàng hải quốc tế.

Đà tăng trưởng ổn định ngay từ đầu năm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thuận lợi để cụm cảng tiếp tục bứt phá trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu của khu vực phía Nam cũng như cả nước.

THÀNH HUY