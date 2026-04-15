TPHCM: 1 bị can bị cấm đến quán karaoke, quán nhậu thay vì xử tội hình sự

Ngày 15-4, TAND Khu vực 10 - TPHCM mở phiên họp về việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với bị can M.H.H. (nam, sinh năm 2008, thời điểm phạm tội 17 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội chứa mại dâm.

Theo cáo trạng, M.H.H. là bị can chưa thành niên bị truy tố trong vụ án chứa mại dâm và môi giới mại dâm do bị can P.T.N., L.M.N. cùng đồng phạm thực hiện.

Bị can tại phiên họp

Hai bị can P.T.N. và L.M.N. đã cho phép tiếp viên nữ tại cơ sở karaoke do mình làm chủ bán dâm cho khách đến hát. Bị can M.H.H. làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke với nhiệm vụ phụ giúp dán băng keo vào cửa kính, tắt đèn và đứng canh cửa cho tiếp viên nữ bán dâm tại cơ sở karaoke.

Bị can M.H.H. bị truy tố về tội chứa mại dâm theo Khoản 1 Điều 327 BLHS với khung hình phạt 1-5 năm tù.

Chủ tọa phiên họp đã căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên để áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng "khiển trách" và "Cấm đến địa điểm có nguy cơ dẫn đến người chưa thành niên phạm tội mới" đối với bị can M.H.H.

Cụ thể, bị can M.H.H. sẽ bị áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng khiển trách tại UBND xã An Lão, tỉnh Gia Lai, trong 3 tháng. Đối với biện pháp xử lý chuyển hướng cấm đến địa điểm có nguy cơ dẫn đến người chưa thành niên phạm tội mới, bị can M.H.H. bị cấm không được đến các địa điểm như quán karaoke hay các địa điểm bán rượu bia tiêu dùng tại chỗ. Thời hạn áp dụng biện pháp này là 6 tháng.

Thời hạn thi hành hai biện pháp chuyển hướng này sẽ được tính từ ngày người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng có mặt tại trụ sở UBND xã An Lão, tỉnh Gia Lai để nghe thông báo về việc thi hành.

Chủ tọa cũng đình chỉ vụ án đối với bị can M.H.H. và hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giam, trả tự do ngay tại tòa đối với bị can này.

Theo chủ tọa, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú thực hiện theo quy định tại Điều 81 Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng mà cố ý vi phạm nghĩa vụ 1 lần trong thời gian gia hạn thực hiện nghĩa vụ, hoặc cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, thì có thể bị thay đổi từ biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng sang biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 Luật Tư pháp người chưa thành niên.

BÌNH AN - CẨM NƯƠNG