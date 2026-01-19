Đắk Lắk: Truy tố 3 đối tượng đánh đập, xích chân nhân viên quán karaoke

Ngày 19-1, tin từ Viện KSND khu vực 9 (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa truy tố 3 bị can ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội bắt, giữ người trái pháp luật.

Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1995, trú tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk), Phạm Trường Vũ (sinh năm 2005, trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và Y Bi Mlô (SN 1993, trú tại xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Theo cáo trạng, tháng 6-2025, em N.T.D. (sinh năm 2000, trú tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) xin làm nhân viên phục vụ quán nhậu, quán karaoke trên địa bàn xã Ea Drăng dưới sự quản lý của Nguyễn Thanh Hải. Nhân viên không được tự ý đi ra ngoài, nếu đi đâu phải có sự đồng ý của Hải, vi phạm sẽ bị xử lý bằng vũ lực.

Nhóm bị can bị truy tố về tội bắt, giữ người trái pháp luật

Tối 15-10-2025, D. đi chơi với bạn, Hải không liên lạc được nên cùng Vũ và Y Bi Mlô đi tìm. Khi gặp D., Vũ, Hải dùng bình xịt hơi cay đe dọa, đánh, bắt đưa lên xe taxi chở về nhà trọ ở xã Ea Drăng. Tại đây, Hải và đồng bọn tiếp tục chửi bới, đe dọa, dùng xích sắt xích chân D. treo lên cửa sổ phòng khách. Đến ngày 17-10-2025, sau khi được thả về, D. đã đến Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

