Đồng Nai: Bắt nhóm đối tượng tấn công nhân viên và chủ quán karaoke

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nam (sinh năm 2002, quê tỉnh Tây Ninh), Đoàn Trung Quốc (sinh năm 2000, quê tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1998, ngụ TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, ngày 3-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đồng Nai nhận được tin báo của Công an phường Chơn Thành về vụ “Cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng”, xảy ra cùng ngày tại quán Karaoke “H. G.”, khu phố Minh Thành 4, phường Chơn Thành.

Nhóm đối tượng là khách đến hát Karaoke trong lúc tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của quán. Các đối tượng đã dùng dao, ống tuýp và nón bảo hiểm tấn công làm anh H.H.T (chủ quán) và anh L.A.T. (nhân viên) bị thương tích. Trong đó, chủ quán bị thương nặng vùng đầu phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN

Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động lực lượng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tiến hành truy bắt các đối tượng.

Ngày 8-5, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Hòa, TPHCM.

PHÚ NGÂN