Cần Thơ tìm đầu ra ổn định cho khóm Cầu Đúc

Với việc triển khai ký kết tiêu thụ từ 40 tấn đến 70 tấn mỗi ngày, đã mang đến niềm vui, phấn khởi cho nông dân canh tác khóm Cầu Đúc tại TP Cần Thơ.

Nông dân TP Cần Thơ thu hoạch đặc sản khóm Cầu Đúc (ẢNH: TUẤN QUANG)

Cuối tháng 9 vừa qua, Sở Công thương TP Cần Thơ đã triển khai hoạt động ghi nhớ hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần thương mại Bách hóa Xanh và các hợp tác xã (HTX) canh tác khóm trên địa bàn. Theo thỏa thuận, trước mắt phía Bách hóa Xanh sẽ triển khai thu mua khoảng 40 tấn khóm/ngày tại các HTX. Sau đó, tùy vào mỗi mùa vụ, khả năng cung ứng, thỏa thuận giá thu mua và sản lượng khóm có thể lên đến 70 tấn/ngày.

TP Cần Thơ hiện có diện tích canh tác khóm khoảng 3.500ha, sản lượng khoảng 50.000 đến 60.000 tấn/ năm, tập trung chủ yếu ở các địa phương như Hỏa Lựu và Vĩnh Viễn. Việc triển khai ký kết tiêu thụ với sản lượng lớn đã mang đến niềm vui, sự yên tâm đối với nông dân canh tác đặc sản khóm Cầu Đúc.

Ông Trương Quốc Đoàn, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phúc Thịnh (xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), cho biết, sản lượng khóm của bà con tại HTX năm nay dự kiến đạt hơn 850 tấn, trung bình thu hoạch khoảng 60-70 tấn/tháng. Do sản lượng lớn, giá khóm thường bấp bênh, biến động mạnh theo thị trường. Thế nhưng, năm nay bà con trồng khóm phấn khởi vì được mùa được giá, cộng thêm việc ngành công thương thành phố tạo điều kiện ký kết thu mua với đơn vị Bách hóa Xanh, tạo kênh đầu ra ổn định nên bà con trồng khóm rất yên tâm.

Những ngày qua, không khí thu hoạch khóm tại xã Hỏa Lựu, địa phương có diện tích trồng khóm lớn nhất TP Cần Thơ (2.175ha) luôn tất bật, rộn rã trong niềm vui được mùa được giá. Ông Trần Văn Bá, Giám đốc HTX thương mại dịch vụ Thạnh Tiến (xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ), cho biết, sản lượng khóm năm nay đạt tương đối khá, trung bình 17 tấn/ha. Canh tác khóm thường nhẹ công chăm sóc, vốn đầu vào thấp, vì sử dụng phân bón ít và hiếm khi phải dùng đến thuốc bảo vệ thực vật. Cụ thể, khoảng 2 tháng cây khóm mới bón phân 1 lần, mỗi lần chỉ cần khoảng 10kg phân/công. Năm nay giá khóm ở mức tương đối cao (12.000 đồng/ trái, loại 1), nên bà con có lợi nhuận tốt. Bên cạnh đó, nhờ địa phương hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp tạo đầu ra ổn định nên người trồng khóm rất phấn khởi.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, cho biết, việc xúc tiến ký kết tiêu thụ sản lượng lớn đặc sản khóm Cầu Đúc giữa các HTX và chuỗi bán lẻ Bách hóa Xanh nhằm giúp bà con nông dân yên tâm canh tác với đầu ra ổn định và giá cả hợp lý. Qua đó, góp phần sẻ chia với người nông dân về nỗi lo được mùa mất giá hay phải kêu gọi “giải cứu” khi nông sản vào thu hoạch chính vụ, đồng thời cũng là kênh đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng cho doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ nông sản.

Khóm Cầu Đúc là loại dứa thơm, đặc sản nổi tiếng hơn 100 năm của TP Cần Thơ. Năm 2014, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) đã cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền và giấy chứng nhận đăng ký địa lý (năm 2020) đối với đặc sản khóm Cầu Đúc. Khóm Cầu Đúc ngoài dùng để ăn tươi, chế biến món ăn, còn được sản xuất thành nhiều sản phẩm như: mứt khóm, nước khóm, kẹo khóm, rượu khóm... Một số hộ dân còn phát triển mô hình trồng khóm thành điểm du lịch sinh thái, homestay.

TUẤN QUANG