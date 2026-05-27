Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua Cần Thơ thiếu hơn 5 triệu m³ cát, đá

Ngày 27-5, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì buổi làm việc về tiến độ và tìm giải pháp triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hiện còn thiếu gần 3 triệu m3 cát và hơn 2,4 triệu m3 đá

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa bàn TP Cần Thơ có tổng chiều dài 132,47km, tổng vốn đầu tư hơn 31.288 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần (2,3 và 4), 11 gói thầu xây lắp.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ (đơn vị chủ đầu tư), hiện 3 dự án thành phần cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã thực hiện đạt khối lượng 56,84%, tỷ lệ giải ngân đạt 79,13%.

Phần lớn các gói thầu chỉ mới hoàn thành cơ bản phần thi công cầu, hạng mục đường nhiều gói thầu đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ về đích vì thiếu cát và đá. Từ đầu năm đến nay, kế hoạch giải ngân vốn năm 2026 mới chỉ đạt 15,2% (khoảng 694/4.563 tỷ đồng).

Phần lớn các gói thầu dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn TP Cần Thơ mới chỉ hoàn thiện cơ bản phần cầu

Theo đó, tổng nhu cầu cát của 3 dự án thành phần là hơn 16,6 triệu m3, thế nhưng khối lượng cát về công trình đến nay chưa đầy 10,6 triệu m3; nhu cầu vật liệu đá là hơn 4,17 triệu m3, nhưng hiện mới tập kết và sử dụng gần 0,88 triệu m3. Cụ thể, theo tính toán của chủ đầu tư, hiện Dự án thành phần 2 còn thiếu 0,46 triệu m3, Dự án thành phần 4 thiếu khoảng 2,5 triệu m3. Riêng vật liệu đá, cả 3 dự án thành phần còn thiếu hơn 2,4 triệu m3.

Trong khi đó, theo kế hoạch “đường ranh tiến độ” đề ra thì đến ngày 30-7-2026 các gói thầu phải hoàn thành công tác gia tải chờ lún. Sau đó, tiến hành dỡ tải và hoàn thiện các công tác thi công còn lại, để đến tháng 7-2027 có thể thông xe kỹ thuật toàn tuyến.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng, ngoài khó khăn khách quan do khan hiếm vật liệu và nhiều công trình trọng điểm cùng triển khai, nguyên nhân chính khiến dự án có nguy cơ chậm tiến độ là sự thiếu chủ động của các đơn vị liên quan. Theo ông, sự phối hợp giữa sở ngành, chủ đầu tư và nhà thầu còn chưa chặt chẽ; chưa có sự chủ động của nhà thầu, chủ đầu tư trong việc tìm nguồn vật liệu. Ngoài ra, một số mỏ cát triển khai khai thác chậm, có mỏ trữ lượng hơn 4 triệu m3 nhưng hiện chỉ khai thác được vài trăm ngàn khối…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu, các sở ngành, chủ đầu tư, nhà thầu cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với dự án cao tốc này. Vì đây là dự án hạ tầng giao thông mang ý nghĩa quan trọng không chỉ riêng Cần Thơ mà là của hơn 20 triệu người dân vùng ĐBSCL.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, hiện chỉ còn khoảng 2 tháng để hoàn thành gia tải (đến 30-7), do đó chủ đầu tư, nhà thầu cần khẩn trương chủ động tìm nguồn cung vật liệu cát, đá; rà soát lại nhu cầu thực tế vật liệu phục vụ dự án theo từng mốc thời gian cụ thể; nhà thầu triển khai ngay việc đề xuất điều chuyển vật liệu giữa các dự án (nơi thừa, nơi thiếu), đề xuất điều chỉnh giá vật liệu; nhà thầu bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, máy móc để thực hiện dự án.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu đến ngày 31-5, các nhà thầu phải rà soát báo cáo về việc có nhu cầu sử dụng cát biển không; các đơn vị khẩn trương tiến hành thu hồi mỏ cát MS04 (trữ lượng hơn 4 triệu m3) để chuyển đơn vị khác khai thác; tham mưu nhanh chóng trình thủ tục thành lập Tổ Hậu kiểm dự án; tranh thủ sự hỗ trợ nguồn cát, đá từ các địa phương trong và ngoài vùng…

TUẤN QUANG