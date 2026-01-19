Xã hội

Thảm bê tông nhựa điểm đầu cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Các công nhân cùng nhiều phương tiện bắt đầu thảm nhựa và cán nhựa nóng điểm đầu tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công nhân đổ bê tông nhựa tại đường nhánh vào cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Sáng 19-1, tại điểm đầu tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang, thuộc gói thầu số 42, Ban điều hành Trường Sơn 11 tổ chức thảm bê tông nhựa hai tuyến nhánh và một đoạn tuyến chính dài khoảng 550m, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, từ 9 đến 11 giờ cùng ngày, các công nhân cùng nhiều phương tiện bắt đầu thảm nhựa và cán nhựa nóng. Để bảo đảm tiến độ, Ban điều hành Trường Sơn 11 tổ chức "3 ca 4 kíp", làm cả ngày lẫn đêm với hơn 150 đầu xe, máy thiết bị cùng hơn 190 cán bộ, chiến sĩ và người lao động.

Theo lãnh đạo Ban điều hành Trường Sơn 11, đến nay, giá trị thực hiện gói thầu 42 đã đạt trên 73,7%, vượt khoảng 3% so với kế hoạch. Theo tiến độ đề ra, trước Tết Bính Ngọ sẽ hoàn thành thảm nhựa 3km đoạn đầu tuyến và 1km tuyến nhánh, nút giao quốc lộ 91, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Trong khi đó, lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang cho hay đến thời điểm này, 4 gói thầu của cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã đạt tổng sản lượng thực hiện trên 70,43%, vượt khoảng 0,12% so với giá trị hợp đồng.

