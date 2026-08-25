“Cùng Việt Nam tiến bước” hướng tới 10 tỷ bước xanh

Chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức sẽ diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố vào sáng 30-8, hướng tới mục tiêu 10 tỷ bước chân, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng và lối sống xanh.

Họp báo chia sẻ thông tin về chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Chiều 25-8, thông tin với báo chí, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, đây là mùa thứ 2 của chương trình hướng tới mục tiêu đạt khoảng 10 tỷ bước chân với thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh thông tin về chương trình. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Cụ thể, các hoạt động sẽ được tổ chức đồng loạt tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Lễ khai mạc bắt đầu lúc 6 giờ và hoạt động đi bộ chính thức diễn ra từ 6 giờ 30 phút cho đến 8 giờ.

Người dân có thể đăng ký tham gia, kết nối thiết bị và tích lũy bước chân trên cổng thông tin của chương trình. Đến chiều 25-8, chương trình đã ghi nhận khoảng nửa tỷ bước chân trên nền tảng trực tuyến, với khoảng 112.000 người tham gia.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng hoa các đơn vị đồng hành. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Bên cạnh hoạt động đi bộ, trong hai ngày cao điểm (29 và 30-8-2026), các địa phương sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, vận động thể chất và không gian tương tác về lối sống xanh, Net Zero. Qua đó, hướng tới nâng cao nhận thức về giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Một mục tiêu đáng chú ý của chương trình là hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness thế giới về hoạt động đi bộ vì môi trường. Tổ chức Guinness sẽ trực tiếp xác nhận kết quả; dữ liệu tham gia phải được kiểm chứng và có bên thứ ba chứng thực theo quy định.

VĨNH XUÂN