Doanh nghiệp xăng dầu đầu tư hạ tầng cho xe điện

Xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh đang thúc đẩy các doanh nghiệp xăng dầu lớn (Petrolimex, PVOIL) tăng tốc đầu tư vào hạ tầng cho xe điện.

Chiều 9-5, thông tin từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết các đơn vị đang đẩy mạnh phát triển, mở rộng hạ tầng sạc và đổi pin xe điện trên toàn quốc.

Petrolimex đã ra mắt Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng xanh Việt Nam, nhằm phát triển hệ sinh thái năng lượng mở cho xe điện trên toàn quốc. Theo Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh, đây là dấu mốc cho thấy Petrolimex bắt đầu bước ra khỏi lĩnh vực kinh doanh xăng dầu truyền thống, để tham gia thị trường năng lượng cho giao thông điện.

Giai đoạn 2026-2027, doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển hệ thống đổi pin xe máy điện, trạm sạc nhanh ô tô tại Hà Nội, TPHCM và một số đô thị trọng điểm; đồng thời xây dựng nền tảng quản lý năng lượng và tín chỉ các-bon. Từ năm 2028-2030, mạng lưới sẽ mở rộng dọc các tuyến giao thông chính, tích hợp năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ điện.

Trong khi đó, PVOIL và V-Green cũng vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm mở rộng hạ tầng sạc và đổi pin xe điện trên toàn quốc. Theo kế hoạch, trong tháng 5-2026, hai bên sẽ khảo sát, triển khai hệ thống tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL. Dự kiến, gần 3.000 tủ đổi pin sẽ hoàn tất lắp đặt trong tháng 6-2026.

Trước đó, PVOIL và V-Green đã đưa vào vận hành gần 400 trạm sạc ô tô điện kết hợp tủ đổi pin xe máy điện VinFast, tại hệ thống cửa hàng xăng dầu PVOIL. Hiện V-Green đang vận hành khoảng 150.000 cổng sạc ô tô điện tại 34 tỉnh, thành phố. Các doanh nghiệp kỳ vọng việc mở rộng mạng lưới sạc và đổi pin sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

