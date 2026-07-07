VinFast VF 6 giá dưới 600 triệu đồng, gây áp lực lên phân khúc B-SUV

Giá lăn bánh chỉ từ dưới 600 triệu đồng sau ưu đãi, VinFast VF 6 còn “áp đảo” đối thủ trong phân khúc bằng hàm lượng công nghệ, tiện nghi vượt tầm giá.

VinFast VF 6 giá dưới 600 triệu đồng

“Nếu nhìn vào mặt bằng chung các dòng xe xăng Nhật, Hàn trong phân khúc B-SUV, khi cộng thêm chi phí lăn bánh thực tế kèm tiền thuế trước bạ thì phải tốn ít nhất 650-800 triệu đồng. Trong khi đó, tôi mua VF 6 chưa đến 600 triệu đồng”, anh Hoàng Nam, 9x đang công tác tại một công ty tư vấn tài chính ở Bắc Ninh, chia sẻ về lý do quyết định “chốt” VF 6 để phục vụ nhu cầu gia đình mùa hè này.

VinFast VF 6 đang được niêm yết từ 646 triệu đồng, mức giá này được giới chuyên môn nhận định là tương đối cạnh tranh trong vùng giá phân khúc B-SUV. Đặc biệt, khách hàng mua xe xăng trực tiếp từ VinFast được áp dụng voucher ưu đãi 30-80 triệu đồng, trừ thẳng vào giá bán. Chưa kể, tất cả các dòng xe thuần điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới năm 2030.

“Gia đình bên vợ tôi từng sở hữu chiếc Lux SA2.0, nên tôi được thêm voucher 80 triệu đồng để mua VF 6. Trừ đi tất cả các chính sách giảm trực tiếp, dự kiến tôi chỉ chi tổng cộng hơn 570 triệu đồng để lăn bánh xe ở Bắc Ninh”, anh Nam phân tích. Mức tiền này thậm chí chỉ ngang tiền lăn bánh các dòng xe phân khúc A.

Với khách hàng chưa có khoản tích lũy hoặc cần dành tiền cho nhu cầu cá nhân, VinFast còn mang đến giải pháp vay trả góp với số tiền trả trước từ 0 đồng. Hơn thế nữa, đặc quyền sạc pin miễn phí áp dụng tới 10-2-2029 tại các trạm sạc công cộng của V-Green giúp chủ xe gần như “đóng băng” chi phí vận hành trong gần 3 năm đầu sử dụng xe.

Về mặt ngoại thất, VF 6 sở hữu hệ thống đèn Full-LED cùng bộ la-zăng kích thước 18 inch – lớn nhất phân khúc B-SUV, mang lại dáng vẻ thể thao và bề thế. Bước vào khoang cabin, VF 6 gây chú ý với màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn 12,9 inch, tích hợp trợ lý ảo tiếng Việt. Đặc biệt, xe sử dụng hệ thống treo sau đa điểm – một trang bị hiếm hoi trong phân khúc, mang lại khả năng vận hành êm ái, ổn định vượt trội so với hệ thống treo thanh xoắn thông thường.

Sức mạnh vận hành của VF 6 cũng hoàn toàn không có đối thủ trong phân khúc. Ở bản Plus, khối động cơ điện mang lại công suất tối đa lên đến 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm, cho khả năng tăng tốc tức thời “không độ trễ”. Ngoài ra, theo chủ xe Minh Thư (TPHCM), hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) được tích hợp sẵn là điểm nhấn không thể bỏ qua trên VF 6.

“Lái VF 6 rất sướng, xe vọt nhanh và cách âm tốt hơn hẳn chiếc sedan cũ của nhà tôi. Thích nhất là có sẵn ADAS như ga hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp... đã giúp tôi rất nhiều khi di chuyển trong những con ngõ hẹp, đường phố đông đúc hay lên cao tốc. Nếu muốn có nhiều tính năng như thế này, thông thường phải tìm đến các dòng xe phân khúc trên”, chị Thư giải thích.

Mạnh, tiện lợi và an toàn nhưng lại có mức giá lăn bánh thấp bậc nhất phân khúc, VF 6 như được “đo ni đóng giày” cho những khách hàng tìm kiếm một chiếc xe thực dụng, tối ưu chi phí đầu tư nhưng không phải đánh đổi trải nghiệm vận hành cao cấp.

KIM THANH