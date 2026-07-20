Tự tin cầm lái VinFast VF 6 nhờ hệ thống ADAS và camera 360 độ

Nhờ loạt trang bị và công nghệ an toàn hiện đại, VinFast VF 6 giúp nhiều phụ nữ tự tin cầm lái khi di chuyển trong phố đông, lùi đỗ hay xoay xở ở những không gian chật hẹp.

VinFast VF 6 mang đến sự an toàn lái nhờ các công nghệ tiên tiến

Dù đã có bằng lái từ sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng nhiều năm nay, chị Vũ Lan Anh (32 tuổi, Hà Nội) ít khi cầm vô-lăng song từ khi sở hữu chiếc VF 6, chị mới tự tin đi làm, đón con, đi mua sắm hay gặp gỡ bạn bè mà không cần phải đợi chồng đưa đón.

Theo chị Lan Anh, sự thay đổi này đến từ loạt công nghệ hỗ trợ lái hữu ích trên xe, trang bị được chị Lan Anh đánh giá cao là camera 360 độ sắc nét. “Với chị em phụ nữ, việc ước lượng khoảng cách xung quanh xe luôn là một bài toán khó. Camera 360 độ giống như "mắt thần" xóa tan mọi điểm mù, đồng thời cung cấp cái nhìn toàn cảnh rất mượt mà”, chị Lan Anh chia sẻ.

Chị Quỳnh Như, chủ kênh Quỳnh Như Pie trong hành trình tới Ninh Bình cũng dành nhiều lời khen cho camera 360 độ trên VF 6. Trang bị này giúp chị thoải mái di chuyển qua cung đường hẹp ở vùng nông thôn, tưởng chừng chỉ dành cho xe máy. “Đi vào mấy con đường đồng ruộng, camera 360 độ vẫn hoạt động tốt. Trời tối nhưng hình ảnh vẫn rất nét”, chị nhận xét.

Cùng với camera 360 độ, VF 6 Plus sở hữu hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) đầy đủ bậc nhất phân khúc với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh tự động khẩn cấp… Với tính năng kiểm soát hành trình thích ứng trên cao tốc, xe phía trước chạy thế nào thì xe mình chạy như thế, rất nhàn nhã và an toàn. Tính năng này cũng giảm bớt phần nào nỗi lo nhầm chân ga hay va chạm do thiếu quan sát thường gặp ở lái mới.

Một option khác được ưa chuộng trên VF 6 là màn hình hắt kính lái HUD, cho phép người lái luôn tập trung nhìn phía trước mà vẫn có đủ thông tin vận hành cần thiết. Màn hình hiển thị tốc độ xe, biển báo, giới hạn tốc độ, ADAS, dung lượng pin và cả dẫn đường chi tiết. Đây là tính năng rất hiếm trong phân khúc B. Ngoài ra, VF 6 có khối động cơ mạnh hàng đầu phân khúc (201 mã lực, 310 Nm), nhưng khi đạp ga không bị “ngợp” - yếu tố phù hợp với lái mới. Thêm vào đó, thiết kế khung gầm chắc chắn và hệ thống treo đa liên kết hiếm có trong phân khúc giúp xe vận hành ổn định, không bị chao nghiêng khi vào cua.

Không chỉ “nhẹ đầu” về vận hành, VF 6 giúp chị em “nhẹ gánh” cả về chi phí. Với chính sách miễn phí sạc đến 10-2-2029, người dùng phổ thông gần như không phải lo tới tiền năng lượng trong khoảng 2,5 năm tới.

Chưa kể, cấu tạo đơn giản của xe điện cũng “cắt bỏ” luôn nỗi băn khoăn thay dầu, thay nhớt định kỳ. Người sử dụng chỉ cần đưa xe vào xưởng sau 15.000km hoặc một năm. Chi phí bảo dưỡng VF 6 được ghi nhận rất tiết kiệm, chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng cho mỗi mốc định kỳ. Trong khi đó, nhiều chủ xe chia sẻ xe xăng cùng phân khúc có thể “ngốn” tới hàng chục triệu đồng mỗi năm.

VinFast VF 6 có giá niêm yết từ 646 triệu đồng, được miễn 100% lệ phí trước bạ tới năm 2030 theo chính sách chung cho xe điện. Khách hàng là chủ sở hữu xe xăng VinFast được áp dụng voucher tri ân để mua xe với ưu đãi lên tới 80 triệu đồng, đưa mức giá thực tế sau ưu đãi về chỉ từ 566 triệu đồng.

KIM THANH