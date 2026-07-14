VinFast EC Van mang lại nhiều tiện ích khi giao hàng khu vực nội đô

VinFast EC Van đang chứng tỏ được giá trị và sức hút với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ nhờ sức chuyên chở tốt, dễ xoay trở trong phố và tiết kiệm chi phí trong dài hạn.

VinFast EC Van mang lại nhiều tiện ích khi giao hàng, nhất là ở khu vực nội đô

Anh Văn Dũng, một tài xế giao hàng nội đô tại Hà Nội cho biết, đặc thù công việc nên anh thường xuyên đi qua phố nhỏ, dừng đỗ liên tục và tiếp cận nhiều điểm giao trong khu dân cư. Vì vậy, một chiếc xe chở được nhiều hàng nhưng kích cỡ nhỏ gọn như VinFast EC Van là lợi thế rõ rệt.

“Có ngày tôi đi qua hàng chục điểm giao. Khoang hàng rộng của EC Van giúp tôi đỡ mất công quay về lấy thêm”, anh Dũng nói. Thùng hàng khép kín dung tích 2.600 lít và tải trọng tối đa 650kg giúp EC Van đáp ứng tốt nhu cầu giao hàng số lượng lớn trong nội đô.

Về vận hành, ngay cả khi chở đủ tải, xe vẫn vận hành đầm chắc nhờ hệ thống treo sau dạng nhíp lá. Ngoài ra, so với những dòng xe xăng từng sử dụng, anh Dũng cho rằng khác biệt dễ nhận thấy của EC Van là khả năng tăng tốc mượt, vô lăng linh hoạt.

“Công việc giao hàng phải dừng, đỗ, tăng giảm tốc liên tục, có lúc nhích từng đoạn. Xe điện có mô-men xoắn lớn nên kéo rất khỏe và nhạy, nhấn ga là đi”, anh Dũng chia sẻ.

Với anh Vũ Minh (phường Phú Lợi, TPHCM), cảm giác lái vượt trội của EC Van giúp anh chạy xe vui vẻ và nhàn nhã hơn. Kết cấu vận hành như xe số tự động, kết hợp điều hòa mát và các tính năng giải trí cơ bản, anh bớt mệt hơn trong những ngày phải chạy xe liên tục giữa thời tiết nóng bức.

Với một mẫu xe phục vụ giao hàng cho hộ kinh doanh, chi phí vận hành là yếu tố phải tính đầu tiên. Theo nhiều người dùng, lợi thế của một mẫu xe điện giúp EC Van mang lại bài toán tiết kiệm chi phí vượt trội. Anh Mạnh Hưng, một tài xế giao hàng tại TPHCM từng sử dụng xe tải cũ để chở hàng nội đô cho biết, mỗi ngày anh di chuyển hơn 100km nên tiền xăng là khoản chi không nhỏ. Chưa kể, xe cũ thường xuyên hư hỏng vặt, phát sinh chi phí sửa chữa, khiến phần lợi nhuận không còn nhiều. Quyết định chuyển sang EC Van đã giúp anh giảm đáng kể áp lực chi phí.

Việc được miễn phí sạc lên tới 20 lần/tháng đến ngày 10-2-2029, khoản chi cho năng lượng của xe này gần như bằng 0. Trong khi đó, việc bảo dưỡng và sửa chữa xe cũng tiện lợi, đơn giản hơn với chi phí bằng một phần nhỏ so với xe xăng. “Mỗi chuyến giao hàng giờ đây gần như tôi được giữ lại trọn vẹn tiền công, chỉ cần ra đường là có doanh thu”, anh Hưng cho biết.

Ưu điểm nổi bật của EC Van còn đến từ chi phí sở hữu “hợp ví”. Với giá niêm yết từ 268 triệu đồng, đây là khoản đầu tư dễ tiếp cận để bắt đầu khai thác ngay. Chi phí thực tế thậm chí có thể xuống dưới 200 triệu đồng nếu người mua có voucher VinFast tri ân khách hàng từng mua xe xăng trực tiếp từ hãng (trị giá tới 80 triệu đồng). Ngoài ra, hãng xe Việt cũng tạo điều kiện để khách hàng được bảo lãnh mua xe với 0 đồng vốn đối ứng. Nhiều chủ xe còn tính toán, nhờ mức đầu tư ban đầu và chi phí vận hành thấp, thời gian hoàn vốn với EC Van chỉ khoảng 1-2 năm, tùy theo doanh thu thực tế.

BÌNH LÂM