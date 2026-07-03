Hevo Charge phát triển hạ tầng trạm sạc thông minh tại TPHCM

Tại TPHCM, Công ty CP Hevo Charge vừa khai trương văn phòng và ký kết hợp tác chiến lược với Avnet, Inc. nhằm phát triển hạ tầng trạm sạc thông minh cho xe máy điện.

Ông Phan Minh Cường, Giám đốc điều hành của Hevo Charge (bên trái) và ông Dương Anh Quang, đại diện của Avnet, Inc., tại lễ ký kết

Giải pháp Hevo Charge được phát triển theo mô hình hệ sinh thái toàn diện, bao gồm: Hệ thống trạm sạc thông minh được thiết kế theo dạng module, linh hoạt trong lắp đặt và mở rộng quy mô. Ứng dụng di động cho phép người dùng lựa chọn cổng sạc, theo dõi trạng thái sạc theo thời gian thực, thanh toán trực tuyến và tìm kiếm trạm sạc gần nhất.

Nền tảng quản lý tập trung giúp giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống trạm sạc, quản lý năng lượng tiêu thụ, doanh thu và cảnh báo an toàn từ xa. Hệ thống cảm biến và các tính năng bảo vệ giúp kiểm soát nguồn điện, giám sát công suất và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành.

Hevo Charge định hướng tập trung phát triển mạng lưới trạm sạc tại các chung cư, khu dân cư, công viên, trường học, trung tâm thương mại và các khu vực công cộng tại TPHCM. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp đặt mục tiêu triển khai 100 trạm sạc trong quý III năm 2026, hướng tới mở rộng lên 200 trạm vào cuối năm 2026 và tiếp tục phát triển tại các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ. Song song với việc đầu tư hạ tầng, Hevo Charge cũng chú trọng xây dựng các tiêu chuẩn thiết kế, thi công và vận hành nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và quản lý năng lượng theo các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Đây cũng là hoạt động trọng tâm mà công ty hướng đến trong bối cảnh Việt Nam hiện là một trong những thị trường xe máy điện phát triển nhanh, nhu cầu về hạ tầng sạc đang trở thành yếu tố then chốt quyết định tốc độ chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh…

Đại diện Hevo Charge cho biết: “Việc hợp tác với Avnet, Inc. không chỉ mang ý nghĩa về mặt công nghệ mà còn thể hiện cam kết của Hevo Charge trong việc xây dựng hệ sinh thái trạm sạc đạt chuẩn quốc tế. Sự đồng hành của một tập đoàn công nghệ toàn cầu sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ và đóng góp tích cực vào sự phát triển của giao thông xanh”.

Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực xe điện và hạ tầng năng lượng mới. Thông qua hợp tác với Hevo Charge, Avnet mong muốn mang những công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quốc tế để cùng phát triển các giải pháp hạ tầng sạc thông minh, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

Avnet, Inc. là tập đoàn công nghệ toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, được thành lập từ năm 1921. Với hơn 100 năm phát triển, Avnet, Inc. hiện là một trong những nhà phân phối linh kiện điện tử và cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu thế giới. Avnet, Inc. hiện hoạt động tại hơn 140 quốc gia, phục vụ đa dạng lĩnh vực như công nghiệp, ô tô, viễn thông, y tế và điện tử tiêu dùng.

Phương Minh