Xe máy điện VinFast Amio S2 được lòng cả giới trẻ và phụ huynh

Không chỉ ghi điểm với giới trẻ nhờ kiểu dáng năng động và bảng màu nổi bật, VinFast Amio S2 còn chinh phục nhiều phụ huynh bằng khả năng vận hành an toàn và chi phí sử dụng hợp lý.

Amio S2 lọt vào mắt xanh của giới trẻ chính là bộ sưu tập màu sắc cực “cháy”, từ đen bóng, trắng ngọc trai, đỏ tươi, xanh ngọc và trắng tím...

Dù mới “chào sân”, tân binh xe máy điện VinFast Amio S2 nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội. Khắp các diễn đàn, Gen Alpha chia sẻ và thả tim không ngớt cho mẫu xe mới của VinFast.

Có mặt cùng mẹ tại đại lý VinFast (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), em Nguyễn Minh Hà (học sinh lớp 11) đánh giá cao sự đa dạng về màu sắc của Amio S2, đặc biệt là nhiều lựa chọn phù hợp với học sinh. “Em thấy màu nào cũng đẹp và rất hợp với học sinh. Cả nam lẫn nữ đều có phương án để lựa chọn. Em thích nhất màu trắng tím vì nhìn rất nổi bật, đi học hay đi chơi đều hợp”, Minh Hà chia sẻ.

Điểm “ăn tiền” tiếp theo của Amio S2 là thiết kế cá tính, với phần yếm trước tạo điểm nhấn bằng mảng nhựa cỡ lớn ở trung tâm. Phía bánh sau có ốp chắn bùn thay đổi màu sắc tùy theo từng phiên bản. Ngoài ra, kích thước gọn gàng của xe cùng chiều cao yên 750 mm đã thuyết phục hoàn toàn các bậc phụ huynh. “Xe gọn, chiều cao vừa vặn nên tôi rất yên tâm cho con cầm lái. Trước đó, tôi đã xem nhiều mẫu xe điện cho học sinh nhưng chưa ưng ý, cho tới khi thấy Amio S2”, chị Hoàng Hồng (mẹ Minh Hà) chia sẻ.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, những thông số vận hành này của Amio S2 hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép để học sinh từ đủ 16 tuổi có thể điều khiển xe lưu thông hợp pháp trên đường.

Chi tiết khiến chị Hoàng Hồng đặc biệt tâm đắc là chiếc bàn đạp trợ lực trên xe. Chị cho biết, khi xe gần hết pin hoặc cần thêm lực để chở đồ, người dùng vẫn có thể tiếp tục di chuyển bằng cách đạp xe như bình thường. Đây là trang bị dự phòng hữu ích mà không phải mẫu xe điện nào trên thị trường cũng có.

Bên cạnh đó, nỗi lo khi con trẻ trong độ tuổi mới lớn, dễ có những hành vi phóng nhanh vượt ẩu của các bậc cha mẹ cũng được VinFast giải tỏa nhờ khối động cơ 240W vừa vặn. Với tốc độ giới hạn tối đa 25km/giờ ngay cả ở chế độ Sport, Amio S2 đảm bảo cho các bạn học sinh một hành trình an toàn, chừng mực nhưng vẫn đủ linh hoạt khi di chuyển trong phố thị.

“Tầm di chuyển lên tới 65km sau một lần sạc đầy là quá thoải mái. Một tuần, con tôi chỉ cần sạc xe 1-2 lần. Xe không cần giấy phép lái xe nên vừa thuận tiện vừa đỡ được nhiều thủ tục”, chị Hồng cho biết.

Thiết kế hợp xu hướng, màu sắc trẻ trung, vận hành an toàn cùng loạt trang bị thiết thực cho người mới sử dụng đang giúp VinFast Amio S2 trở thành cái tên nổi bật ở phân khúc xe máy điện phổ thông. Trong bối cảnh phụ huynh ngày càng ưu tiên những sản phẩm chính hãng, an toàn, giới chuyên gia đánh giá, Amio S2 sẽ tạo sức hút mạnh mẽ trên thị trường trong mùa tựu trường năm nay.

Từ nay đến hết 31-8-2026, khách hàng sở hữu các mẫu xe máy điện VinFast mua từ năm 2025 trở về trước, mang xe và đăng ký xe chính chủ đến đại lý/xưởng dịch vụ VinFast, sẽ nhận được gói chăm sóc xe miễn phí trị giá 600.000 đồng. Gói chăm sóc xe bao gồm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ, miễn phí kiểm tra các hạng mục quan trọng như: phớt động cơ, má phanh, dầu phanh, giảm xóc, lốp… cùng nhiều ưu đãi khác.

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