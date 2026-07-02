Khởi động cuộc thi công nghệ khí hậu Net Zero Challenge 2026

Cuộc thi đổi mới sáng tạo về công nghệ khí hậu Net Zero Challenge (NOC) 2026 đã mở cổng nhận hồ sơ dự thi. Đây là lần thứ tư cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, thử nghiệm các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Net Zero Challenge (N0C) 2026 đã chính thức mở cổng nhận hồ sơ

Cuộc thi do Touchstone Partners và Quỹ Temasek Foundation tổ chức. Điểm mới của mùa giải năm nay là sự tham gia của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) trong vai trò đối tác chiến lược, hướng đến huy động nguồn vốn, tri thức và mạng lưới quốc tế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ xanh.

Theo ban tổ chức, Net Zero Challenge 2026 có tổng giá trị giải thưởng hơn 21 tỷ đồng, tương đương khoảng 700.000 USD. Trong đó, 15 tỷ đồng là khoản tài trợ tiền mặt dành cho 3 đội xuất sắc nhất và không yêu cầu chia sẻ cổ phần. Hơn 6 tỷ đồng còn lại gồm các khoản đầu tư, hỗ trợ chuyên sâu từ các quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp đối tác.

Cuộc thi năm nay tập trung vào 3 hạng mục chính: năng lượng tái tạo và trung hòa carbon; hệ thống lương thực, nông nghiệp bền vững; kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải.

Ở hạng mục năng lượng tái tạo và trung hòa carbon, cuộc thi tìm kiếm các giải pháp về năng lượng mặt trời, năng lượng gió, lưu trữ điện, hydro xanh, công nghệ đo lường và loại bỏ carbon. Hạng mục hệ thống lương thực, nông nghiệp bền vững hướng đến các công nghệ nâng cao năng suất, khả năng chống chịu cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Hạng mục kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải tập trung vào tái chế chất thải công nghiệp, vật liệu thay thế nhựa và các nền tảng trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất.

KIM THANH