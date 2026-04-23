Vinasun Corp đặt mục tiêu vào công nghệ - phương tiện – con người

Nhờ đầu tư vào công nghệ cùng xe Hybrid, Vinasun đã có những thành công trên thị trường taxi

Năm 2025, thị trường vận tải hành khách tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa taxi truyền thống và các nền tảng gọi xe công nghệ, với áp lực không ngừng về giá cước và công nghệ. Bên cạnh đó, việc các nguồn vốn lớn liên tục được bổ sung từ đối thủ cạnh tranh sẽ tạo áp lực cho công ty phải gia tăng vốn để bắt kịp tiến độ tăng tốc phát triển trong ngành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Vinasun Corp

Trước bối cảnh đó, Vinasun Corp. đã có cho mình hướng đi riêng và thực hiện chiến lược “kiềng ba chân”: Công nghệ - Phương tiện – Con người. Về công nghệ: App Vinasun đã được nâng cấp toàn diện, mang lại trải nghiệm đặt xe nhanh chóng, minh bạch và tiện lợi không thua kém các ứng dụng quốc tế, bao gồm giá cước ổn định trong mọi trường hợp cùng tính năng “chốt giá” giúp khách hàng an tâm tuyệt đối về chi phí.

Lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp công ty đứng vững và mở rộng thị phần chính là chất lượng dịch vụ khác biệt. Đội xe Hybrid thế hệ mới giúp tối ưu chi phí vận hành, từ đó ổn định giá cước cạnh tranh. Quan trọng hơn, Vinasun luôn duy trì đội ngũ lái xe chính thức được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp - yếu tố bảo đảm sự an toàn và tin cậy mà mô hình kinh tế chia sẻ khó có được.

Xe Hybrid của Vinasun mang đến sự trải nghiệm tốt cho khách hàng

Bên cạnh đó, khả năng phục vụ đa kênh (đặt qua App, gọi tổng đài không cần Smartphone, vẫy xe trực tiếp) cùng mạng lưới phủ rộng 24/7 giúp Vinasun Corp. tiếp cận trọn vẹn mọi phân khúc khách hàng, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững ngay cả trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt nhất.

Đặc biệt, tính đến cuối năm 2025, Vinasun đã hoàn thành kế hoạch đầu tư 1.136 xe Hybrid, bước đầu đánh dấu quá trình chuyển đổi sang dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường. Việc chuyển đổi sang xe Hybrid đã nhận được sự đánh giá cao và phản hồi tích cực từ phía khách hàng, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu và chất lượng dịch vụ. Kết quả, tổng doanh thu năm 2025 đạt 882,66 tỷ đồng, giảm 11,92% so với năm 2024 và đạt 90,35% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 39,15 tỷ đồng.

Dự báo năm 2026, môi trường kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức nên Vinasun Taxi xác định mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững. Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện, tăng cường quản trị rủi ro và phấn đấu đạt tổng doanh thu khoảng 902,7 tỷ đồng, tương đương 102,3% so với thực hiện năm 2025…

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Vinasun Corp đã thảo luận và thông qua những nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT năm 2025, báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025… và thông qua đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026 cùng các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

KIM THANH