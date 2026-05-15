VinFast mở rộng mạng lưới dịch vụ và đối tác quốc tế

Trong khuôn khổ Hội nghị Chủ đầu tư VinFast Toàn cầu tổ chức từ ngày 4 đến 10-5-2026, VinFast đã ký mới Biên bản ghi nhớ (MOU) với 29 đối tác hậu mãi tại các thị trường quốc tế.

VinFast đã ký mới Biên bản ghi nhớ với các đối tác

Sự kiện do VinFast tổ chức, lần đầu tiên quy tụ hơn 200 chủ đầu tư và đối tác đã, đang, và sẽ đồng hành với VinFast tại thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Kazakhstan, đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trong chiến lược mở rộng mạng lưới dịch vụ trên toàn cầu.

Theo MOU, các đối tác quốc tế dự kiến sẽ thiết lập xưởng dịch vụ xe điện theo tiêu chuẩn toàn cầu của VinFast tại các thị trường sở tại. VinFast sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ vượt trội và nhất quán thông qua việc triển khai chương trình đào tạo và chứng nhận kỹ thuật viên theo chuẩn toàn cầu, quy trình vận hành và kiểm soát chất lượng đồng bộ, cùng hệ thống cung ứng linh kiện với mục tiêu giao phụ tùng phổ biến trong vòng 24 giờ tại những thị trường trọng điểm.

Các thỏa thuận mới là một phần trong chiến lược dài hạn của VinFast nhằm phát triển hệ sinh thái xe điện toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm hậu mãi, hạ tầng sạc và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Bước tiến này được kỳ vọng thúc đẩy hơn nữa quá trình chuyển đổi sang xe điện và đảm bảo khách hàng VinFast được hỗ trợ xuyên suốt vòng đời sản phẩm.

Chiến lược quốc tế của VinFast được xây dựng trên nền tảng vận hành và năng lực hậu mãi đã được chứng minh tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2025, VinFast đã phát triển gần 400 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, đưa tổng số xưởng dịch vụ trên phạm vi quốc tế lên gần 800 cơ sở.

Từ nền tảng này, VinFast đặt mục tiêu mở rộng hơn 1.100 xưởng dịch vụ trên toàn cầu trong năm 2026, trải dài từ Bắc Mỹ, châu Âu đến Trung Đông và châu Á. Hệ thống được triển khai theo đa dạng mô hình, bao gồm đại lý phục vụ khách hàng cá nhân, khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải và các đối tác xưởng dịch vụ thứ ba tại địa phương.

Song song, VinFast hiện triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng, bao gồm cam kết thời gian sửa chữa tại Việt Nam, hỗ trợ phương tiện thay thế tại các thị trường quốc tế, cùng dịch vụ kiểm tra pin, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt quá trình sử dụng.

Ông Bùi Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Hậu mãi toàn cầu VinFast, cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là mở rộng mạng lưới, mà là xây dựng hệ sinh thái hậu mãi lấy khách hàng làm trung tâm, mang đến trải nghiệm xuất sắc trên quy mô toàn cầu. Thông qua hợp tác với các đối tác địa phương giàu kinh nghiệm và áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu của VinFast, chúng tôi hướng tới chất lượng dịch vụ hậu mãi vượt trội, nhanh chóng và đáng tin cậy. Chúng tôi cũng mong muốn đưa văn hóa phục vụ 5 sao và tinh thần tận tâm của người Việt ra thế giới, góp phần tạo nên trải nghiệm khác biệt cho khách hàng quốc tế”.

BÌNH LÂM