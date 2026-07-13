VinFast VF 8 tăng sức hút nhờ công nghệ an toàn và chi phí vận hành

Với hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, khung gầm chắc chắn, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng chi phí sử dụng ngày càng dễ tiếp cận, VinFast VF 8 đang được nhiều người dùng quan tâm trong phân khúc SUV điện dành cho gia đình.

VinFast VF 8 được chuyên gia và người dùng đánh giá cao về chất lượng.

Một trong những điểm được nhắc đến nhiều trên VF 8 là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, gồm các tính năng như phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn đường...

Theo một số người dùng, các tính năng ADAS trên VF 8 mang lại cảm giác vận hành tương đối mượt, đặc biệt trong các hành trình dài. Với tính năng ga tự động thích ứng, xe có thể tự điều chỉnh tốc độ theo phương tiện phía trước, qua đó giúp giảm áp lực cho người lái khi di chuyển trên cao tốc hoặc trong điều kiện giao thông ổn định.

Từ trải nghiệm thực tế, chủ kênh Duy Vlog cho biết việc kích hoạt ADAS trên VF 8 khá đơn giản thông qua các nút bấm trên vô lăng. Bên cạnh ga tự động thích ứng, tính năng hỗ trợ giữ làn đường cũng được đánh giá là hữu ích trong việc cảnh báo và hỗ trợ người lái khi xe có dấu hiệu lệch làn mà không bật tín hiệu xi-nhan.

Khi phát hiện xe lệch làn, hệ thống có thể phát cảnh báo bằng âm thanh, rung vô lăng hoặc tác động nhẹ lên vô lăng để hỗ trợ đưa xe trở lại làn đường. Theo người dùng, các cảnh báo này đặc biệt cần thiết trong những tình huống tài xế mất tập trung hoặc mệt mỏi.

Bên cạnh đó, VF 8 cũng được trang bị một số tính năng nhằm hạn chế sự xao nhãng khi lái xe. Hệ thống giải trí trên màn hình trung tâm 15,6 inch mặc định không cho xem YouTube khi xe đang ở số D. Các thông tin quan trọng như vận tốc, giới hạn tốc độ được hiển thị trên màn hình HUD, giúp người lái hạn chế phải rời mắt khỏi mặt đường.

Reviewer Ngọc Dương nhận xét, việc hiển thị thông tin trên HUD giúp người lái quan sát thuận tiện hơn trong quá trình vận hành. Bên cạnh đó, trợ lý ảo VinFast hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt cũng giúp giảm bớt thao tác tay khi cần điều chỉnh một số tính năng trên xe như điều hòa, cửa sổ trời hoặc các tiện ích khác.

Không chỉ tập trung vào công nghệ hỗ trợ lái, VF 8 còn được một số reviewer đánh giá cao ở khung gầm và thân vỏ. Theo reviewer Ngọc Dương, mẫu SUV điện này cho cảm giác vận hành đầm chắc, tạo sự yên tâm cho người ngồi bên trong.

Về khả năng vận hành, VF 8 sử dụng động cơ điện có công suất 402 mã lực. Theo Reviewer Ngọc Dương, sức mạnh này mang lại khả năng tăng tốc tốt, nhất là trong các tình huống cần vượt xe trên cao tốc. Với nhiều người dùng, khả năng tăng tốc dứt khoát cũng là một yếu tố góp phần nâng cao sự an toàn khi vận hành.

Bên cạnh công nghệ và khả năng vận hành, giá bán và chi phí sử dụng cũng là yếu tố giúp VF 8 gia tăng sức hút. Hiện mẫu SUV điện này có giá niêm yết từ 898 triệu đồng. Khách hàng từng mua xe xăng trực tiếp từ VinFast còn được áp dụng voucher tri ân lên tới 80 triệu đồng, đưa chi phí thực tế xuống mức dễ tiếp cận hơn.

Theo đại diện Autodaily, trong tầm giá này, không nhiều mẫu SUV có cùng lúc công suất lớn và hệ thống công nghệ hỗ trợ người lái tương đương VF 8. Một số mẫu SUV hạng C chạy xăng cùng tầm tiền thường có công suất thấp hơn và trang bị an toàn ở mức cơ bản hơn.

Ngoài ra, chính sách miễn phí sạc pin đến ngày 10-2-2029 và bảo hành lên tới 10 năm cũng là những yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm khi cân nhắc chi phí sở hữu xe điện.

Với hệ thống ADAS, trợ lý ảo tiếng Việt, khung gầm chắc chắn, khả năng vận hành mạnh cùng chi phí sử dụng cạnh tranh, VinFast VF 8 đang cho thấy sức hút của một mẫu SUV điện hướng đến nhóm khách hàng gia đình hiện đại.

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