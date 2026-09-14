Startup Việt AVES hướng đến thị trường xe điện thông minh

AVES xác định di chuyển xanh và thông minh là hướng phát triển trọng tâm, qua đó kết nối nhiều năng lực công nghệ từ cơ khí, điện - điện tử đến trí tuệ nhân tạo (AI), Internet kết nối mọi thứ (IoT) và phân tích dữ liệu. Hệ sinh thái của doanh nghiệp hướng tới ba trụ cột chính gồm: xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT.

Thành lập ngày 9-9-2026, AVES kỳ vọng đưa công nghệ Việt vào những sản phẩm thiết thực

﻿ cho cuộc sống

Về mặt công nghệ, startup Việt đang triển khai xây dựng trung tâm R&D Tech Lab tại Hưng Yên. Đây là trung tâm giúp kết nối nghiên cứu công nghệ với quá trình phát triển sản phẩm, đồng thời hình thành năng lực chủ động trong thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp di chuyển.

AVES đang từng bước xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp

Ông Lê Hoàng Long, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại AVES, chia sẻ: “AVES mong muốn tạo ra những sản phẩm công nghệ giúp việc di chuyển thuận tiện, phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại. Chúng tôi đang tập trung xây dựng đội ngũ, hoàn thiện công nghệ và năng lực sản xuất, với mục tiêu đưa những sản phẩm xe điện AVES đầu tiên gồm xe máy điện và xe đạp điện đến với người dùng vào mùa hè năm 2027”.

Bên cạnh việc hoàn thiện bộ máy, AVES mở rộng kết nối với cộng đồng sáng tạo thông qua cuộc thi "AVES Future Mobility Challenge 2026". Cuộc thi hướng tới cộng đồng yêu thích và đam mê thiết kế xe, khuyến khích các ý tưởng mới về hình thái, công năng và trải nghiệm của phương tiện điện trong tương lai. Đây cũng là cơ hội để AVES tìm kiếm các ý tưởng cũng như nhân tài tiềm năng đồng hành cùng quá trình phát triển sản phẩm.

Chương trình nhận bài dự thi từ ngày 21-9 đến ngày 27-10-2026 với tổng giá trị giải thưởng 265 triệu đồng. Cuộc thi gồm hai hạng mục tranh tài là Thiết kế ứng dụng và Thiết kế ý tưởng. Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ: https://contest.aves.tech/.

KIM THANH