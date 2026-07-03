VinFast VF 7: Thiết kế đẹp, vận hành mượt, hưởng lợi từ chính sách miễn phí sạc

Sở hữu diện mạo thể thao cực “cháy” cùng sức mạnh vượt trội so với xe xăng cùng phân khúc, VinFast VF 7 vẫn đang là “thỏi nam châm” hút khách hàng Việt, đặc biệt là người trẻ mua xe lần đầu.

VinFast VF 7 được người dùng đánh giá cao

Từng gắn bó với một chiếc BMW cũ, anh Tú là một ví dụ điển hình của nhóm khách hàng “chốt” VinFast VF 7 vì... “đẹp”. “Thiết kế chiếm đến 70% quyết định chọn một chiếc xe của tôi”, anh Tú chia sẻ.

Anh cho biết, ngay từ lần đầu xuất hiện dưới hình thức concept, VF 7 đã tạo cảm giác khác biệt. Khi xe xuất hiện nhiều hơn trên đường phố Việt Nam, thiết kế thể thao, dáng xe gọn và phong cách có phần “ăn chơi” càng khiến anh Tú bị cuốn hút.

Cùng chung tần số “mê cái đẹp”, anh Bùi Thắng, người đã chốt cọc chiếc VF 7 Eco vào tháng 9-2025, khẳng định mẫu xe này sở hữu thiết kế thể thao, rất hiện đại, mang phong cách châu Âu nhưng vẫn giữ nét Việt Nam ở dải LED chữ V đặc trưng. Đối với thanh niên trẻ hoặc các gia đình, đây là sự lựa chọn không thể phù hợp hơn.

Ngoài ra, khoang nội thất và tiện nghi bên trong xe cũng gây ấn tượng với người dùng. Anh Tú đánh giá cao màn hình trung tâm dạng nhám, sáng rõ, hạn chế bám vân tay và giảm phản chiếu khi đi dưới trời nắng; màn hình HUD hiển thị thông tin vận hành rõ ràng trên kính lái. Vị khách hàng cũng chỉ ra chế độ Thú cưng và Cắm trại giúp giữ điều hòa mát mẻ liên tục ngay cả khi đỗ xe, biến VF 7 thành một “phòng ngủ” di động lý tưởng.

Bên cạnh phần nhìn mãn nhãn, khả năng vận hành của VinFast VF 7 cũng là lợi điểm được nhiều khách hàng chú ý. Với anh Bùi Thắng, ở bản VF 7 Eco, động cơ 174 mã lực vẫn đủ mạnh để tạo sự tự tin khi đi phố, đi cao tốc hay cần vượt.

Từ góc nhìn của người mua xe lần đầu, anh đánh giá cao sự mượt mà, ổn định của xe. Khung gầm chắc, vô lăng đầm tay và phản hồi chính xác cũng là những yếu tố khiến trải nghiệm lái VF 7 khác biệt. Anh Thắng cho rằng nếu đặt trong cùng tầm giá, rất khó để tìm một mẫu xe xăng của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc có cảm giác vận hành tương tự.

Trong khi đó, về chi phí, VF 7 thuyết phục được đông đảo người dùng bởi bài toán kinh tế tối ưu tới ngạc nhiên. Nhờ chính sách đặc quyền miễn phí sạc pin của VinFast (áp dụng tới 10-2-2029 với xe mua từ 10-2-2026 và lên tới 3 năm cho chủ xe sở hữu trước đó), từ thời điểm bắt đầu mua xe đến hiện tại, anh Thắng chưa phải bỏ một đồng nào cho chi phí năng lượng.

Ngay cả khi hết thời gian ưu đãi sạc miễn phí, anh tính toán, chi phí sạc đầy pin để đi quãng đường khoảng 400 km cũng chỉ tốn từ khoảng 200.000 đồng, trong khi xe xăng cùng hạng sẽ “ngốn” từ 1,3 đến 1,5 triệu đồng cho quãng đường tương đương.

Anh Nguyễn Đức Mạnh, một người đã di chuyển tới 30.000 km chỉ trong vòng một năm với VF 7, đã làm một phép toán so sánh đầy thuyết phục với chiếc xe xăng cũ. Trước đây với xe xăng, anh luôn phải “hạn chế chân ga” vì lo tiền nhiên liệu đắt đỏ. Khi chuyển sang VF 7, nỗi lo này đã hoàn toàn biến mất.

Ngoài ra, trong khi chi phí bảo dưỡng định kỳ mỗi 5.000 km của chiếc xe xăng thường lên tới vài triệu đồng, khi đổi sang VF 7, chi phí mỗi lần bảo dưỡng ở mốc 15.000 km chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng.

Không chỉ tối ưu trong quá trình sử dụng, VF 7 còn tạo lợi thế ngay từ thời điểm xuống tiền. Nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” (hỗ trợ 6% giá bán trực tiếp hoặc ưu đãi trả góp với lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu) cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ tới năm 2030, chi phí lăn bánh của VF 7 hiện chỉ còn từ 740 triệu đồng. Đặc biệt, nếu từng mua xe xăng trực tiếp từ VinFast, chủ xe được áp dụng thêm voucher ưu đãi lên tới 80 triệu đồng. Với nhiều khách hàng, đây là cơ hội quá “hời” để đổi lấy trải nghiệm lái cảm xúc, khả năng tiết kiệm chi phí hơn xa xe xăng và cảm giác an tâm về dài hạn.

KIM THANH