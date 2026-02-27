Mê mẩn mùa hoa cà phê Tây Nguyên

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, trong khi miền Bắc nồng nàn sắc đào, miền Nam rạng rỡ mai vàng, thì tại thủ phủ cà phê Đắk Lắk, du khách lại ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh khôi của những triền đồi rực trắng hoa cà phê, được ví như mùa “tuyết rơi trên cao nguyên”.

Clip: Mùa hoa cà phê trên Tây Nguyên

Dưới cái nắng vàng nhẹ của những ngày sau tết, hàng ngàn héc-ta cà phê tại các xã, phường ở Đắk Lắk đồng loạt bung nở. Từ trên cao nhìn xuống, những rẫy cà phê phủ trắng xóa vùng đất đỏ bazan, tạo nên một thảm hoa khổng lồ, đầy sức sống. Hương thơm thanh khiết, ngào ngạt của hoa cà phê lan tỏa khắp không gian, dẫn dụ những đàn ong tìm về lấy mật và thu hút đông đảo du khách thập phương đến trải nghiệm.

Những ngày này hoa cà phê nở trắng xóa

Tại khu vực phường Ea Kao (Đắk Lắk), nhiều nhà vườn trồng cà phê hữu cơ đã mở cửa đón khách du xuân. Ông Trần Hồng Minh, một hộ dân tại đây phấn khởi cho biết, hoa nở trắng rộ không chỉ mang lại cảnh sắc đẹp mà còn báo hiệu một mùa màng bội thu. Để đa dạng hóa trải nghiệm, một số mô hình du lịch nông nghiệp còn bài trí không gian thưởng trà từ hoa cà phê trên những gốc cây cũ, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn nhịp sống chậm rãi giữa đại ngàn.

Mùa hoa cà phê thường chỉ kéo dài 7-10 ngày trước khi tàn để kết trái. Sự giao hòa giữa thiên nhiên và bàn tay chăm sóc của con người đã biến sắc trắng tinh khôi này thành một “đặc sản” du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Tây Nguyên nồng hậu trong những ngày đầu xuân.

Sau Tết Nguyên đán, những vườn cà phê ở Đắk Lắk nở rộ

Những chú ong say mê hút mật

Hoa cà phê nở rộ thu hút du khách đến thăm quan

Những vườn cà phê nở trắng báo hiệu vụ mùa bội thu

MAI CƯỜNG