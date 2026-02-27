Kinh tế

Du lịch

Mê mẩn mùa hoa cà phê Tây Nguyên

SGGPO

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, trong khi miền Bắc nồng nàn sắc đào, miền Nam rạng rỡ mai vàng, thì tại thủ phủ cà phê Đắk Lắk, du khách lại ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh khôi của những triền đồi rực trắng hoa cà phê, được ví như mùa “tuyết rơi trên cao nguyên”.

Clip: Mùa hoa cà phê trên Tây Nguyên

Dưới cái nắng vàng nhẹ của những ngày sau tết, hàng ngàn héc-ta cà phê tại các xã, phường ở Đắk Lắk đồng loạt bung nở. Từ trên cao nhìn xuống, những rẫy cà phê phủ trắng xóa vùng đất đỏ bazan, tạo nên một thảm hoa khổng lồ, đầy sức sống. Hương thơm thanh khiết, ngào ngạt của hoa cà phê lan tỏa khắp không gian, dẫn dụ những đàn ong tìm về lấy mật và thu hút đông đảo du khách thập phương đến trải nghiệm.

z7553935601538_8994d3def390965a39e83e0f48750d76.jpg
Những ngày này hoa cà phê nở trắng xóa

Tại khu vực phường Ea Kao (Đắk Lắk), nhiều nhà vườn trồng cà phê hữu cơ đã mở cửa đón khách du xuân. Ông Trần Hồng Minh, một hộ dân tại đây phấn khởi cho biết, hoa nở trắng rộ không chỉ mang lại cảnh sắc đẹp mà còn báo hiệu một mùa màng bội thu. Để đa dạng hóa trải nghiệm, một số mô hình du lịch nông nghiệp còn bài trí không gian thưởng trà từ hoa cà phê trên những gốc cây cũ, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn nhịp sống chậm rãi giữa đại ngàn.

Mùa hoa cà phê thường chỉ kéo dài 7-10 ngày trước khi tàn để kết trái. Sự giao hòa giữa thiên nhiên và bàn tay chăm sóc của con người đã biến sắc trắng tinh khôi này thành một “đặc sản” du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Tây Nguyên nồng hậu trong những ngày đầu xuân.

z7553935040907_f69dda134942acc02ebbfb992b6be338.jpg
Sau Tết Nguyên đán, những vườn cà phê ở Đắk Lắk nở rộ
z7553934961754_539fa10cfb664aa4899dea2e2b7c2318.jpg
Những chú ong say mê hút mật
z7553935000933_9af888617ae0ee6d6879e5ce726fab9b.jpg
z7553935016847_dc2409661802d48dff884b15b5b9fc23.jpg
Hoa cà phê nở rộ thu hút du khách đến thăm quan
z7564984798559_1de9bd1f24afd2a8605f82ef296095cd.jpg
z7553936098775_f9ca686d6e50478b9a39b746337f49ee.jpg
Những vườn cà phê nở trắng báo hiệu vụ mùa bội thu
Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Ea Kao Bazan Đất đỏ Đắk Lắk Cà phê hoa trắng hoa cà phê

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn