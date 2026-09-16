Quảng Ngãi: Triều cường gây sạt lở 170m bờ biển, ảnh hưởng hơn 400 hộ dân

Khoảng một tuần nay, triều cường với những đợt sóng cao từ 1,5-2m gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển thôn Đức Lợi, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi.

Bờ biển thôn Đức Lợi, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Khu vực bị xâm thực, sạt lở dài khoảng 170m, rộng 20-40m, kéo dài dọc bãi biển theo tuyến đường Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi. Trong đó, khoảng 40m bờ biển bị sạt lở nặng, hàng ngàn khối cát bị sóng lớn cuốn trôi, tạo thành vách cát cao 3-5m. Địa hình bờ biển sau sạt lở dốc đứng, gây khó khăn cho ngư dân khi đưa thúng ra khơi.

Những vách cát cao 3-5m hình thành do triều cường xâm thực. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Hồng Lợi (thôn Đức Lợi, xã Long Phụng) lo lắng: “Mới tháng 9 mà bờ biển đã sạt lở như thế này. Không biết đến tháng 10, 11, khi có gió bão, sạt lở sẽ còn diễn biến ra sao”.

Người dân lo ngại triều cường xâm thực ảnh hưởng cuộc sống và sinh kế. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo UBND xã Long Phụng, cơn bão số 13 năm 2025 gây sạt lở nghiêm trọng dọc bờ biển, làm hư hỏng tuyến đường Trùng Dương. Địa phương đã báo cáo các sở, ngành và UBND tỉnh, đề nghị hỗ trợ khắc phục nhưng đến nay chưa được bố trí kinh phí.

Gần đây, triều cường tiếp tục làm khu vực sạt lở mở rộng, đe dọa an toàn của hơn 400 hộ dân. UBND xã Long Phụng kiến nghị sớm có phương án khắc phục khẩn cấp, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Xã Long Phụng cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại tuyến đường bị sạt lở. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trước mắt, Ban Chỉ huy Phòng thủ xã Long Phụng đã kiểm tra thực địa, có cảnh báo tạm thời, để người dân biết không đi lại trong khu vực. UBND xã cắm biển báo không cho xe lưu thông qua khu vực để đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng của người dân.

UBND xã Long Phụng cũng đề nghị Sở NN-MT tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hiện trường và tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí đầu tư khẩn cấp kè chống sạt lở, xâm thực biển Đức Lợi.

NGUYỄN TRANG