Cần Thơ: Triều cường vượt báo động III gây vỡ đê, nhiều nơi ngập sâu

Ngày 14-9, mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,25m, vượt báo động III 0,25m, gây ngập nhiều khu dân cư và tuyến giao thông. Trước đó, triều cường làm vỡ một đoạn đê tại xã Mỹ Tú.