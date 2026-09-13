Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở miền Tây ngập sâu

Mưa lớn kết hợp triều cường, nhiều tuyến đường tại TP Cần Thơ, Vĩnh Long bị ngập sâu. Xe máy phải giảm tốc độ khi qua các đoạn đường ngập nước. Nước dâng nhanh, tràn lên cả lên lề đường.

Chiều 13-9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết, mực nước tại các trạm tiếp tục dâng cao, vượt báo động 3. Dự báo tại trạm Mỹ Thuận đạt 213cm, cao hơn báo động 3 là 33cm; Chợ Lách 205cm, vượt hơn 15cm; Trà Vinh 195cm, cao hơn 5cm và Mỹ Hóa 178cm, cao hơn 3cm.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, từ 15 giờ 30 phút, triều cường bắt đầu tràn lên các tuyến đường trong Khu công nghiệp Bình Minh (phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long). Có thời điểm, nước ngập hơn 10cm, khiến việc đi lại của công nhân, người dân gặp khó khăn.

Nước tràn lên tuyến đường Hoàng Hạc, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TÍN HUY

Nhiều xe máy phải giảm tốc độ khi qua các đoạn đường ngập nước. Nước dâng nhanh, tràn lên cả lên lề đường.

Nước tràn lên lề đường, khiến việc buôn bán, kinh doanh gặp khó khăn. Ảnh: TÍN HUY

Anh Nguyễn Thanh Tâm, công nhân Công ty Tỷ Bách cho biết, những ngày qua, nước dâng cao tràn lên nhiều tuyến đường khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, bất tiện. Trước đây, từ công ty về nhà chỉ mất khoảng 20 phút, nay phải mất gần 40 phút.

Đài Khí tượng và thuỷ văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo, triều cường có thể gây ngập các vùng trũng thấp, ven sông, khu vực ngoài đê bao và nơi tiêu thoát nước kém. Độ sâu ngập từ 25-40cm tùy vị trí.

Tuyến QL54- Khu công nghiệp (phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long). Ảnh: TÍN HUY

Tại Cần Thơ, mực nước đạt 2,18m, tiếp tục vượt mức báo động 3. Đáng chú ý, triều vẫn chưa qua đỉnh của đợt này. Dự báo, lúc 17 giờ 30 phút, đỉnh triều đạt khoảng 2,21m, cao hơn mức báo động 3 khoảng 0,21m.

Từ ngày mai 14-9, mực nước bắt đầu có xu hướng giảm dần, tuy nhiên trong vài ngày tới vẫn còn duy trì ở mức cao.

Tuyến QL91 cặp sông Hậu đi qua địa bàn TP Cần Thơ ngập nặng do triều cường. Ảnh: TUẤN QUANG

Trước nguy cơ ngập sâu, ngành chức năng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và các địa phương chủ động gia cố đê bao, kê cao tài sản, phương tiện, đồng thời chủ động phương án đi lại, sản xuất và ứng phó với triều cường kết hợp lũ thượng nguồn, mưa lớn.

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TÍN HUY