Lắng nghe, ghi nhận những sáng kiến thiết thực của người dân

Sáng 8-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 9, phường Bình Tây (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam. Dự ngày hội có đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trong năm 2026, khu phố 9 giới thiệu 32 hộ vay vốn giải quyết việc làm, 5 hộ vay hỗ trợ giảm nghèo của ngân hàng chính sách với số tiền 2,75 tỷ đồng; hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho 19 học sinh, sinh viên với số tiền 37,5 triệu đồng; hơn 94% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 80% hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình học tập.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến người dân. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận, toàn thể nhân dân khu phố 9 trong việc củng cố tình đoàn kết, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến học sinh. Ảnh: LÊ THOA

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, khu phố 9 thường xuyên nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân.

Mỗi gia đình, mỗi người dân cần bắt đầu từ những việc làm thật gần gũi và cụ thể. Đó là giữ gìn nếp sống văn minh, tôn trọng và giúp đỡ nhau, bảo tồn nét đẹp văn hóa cộng đồng, nhất là văn hóa của cộng đồng người Hoa; ứng xử có trách nhiệm cả trong đời sống thực tế và trên không gian mạng.

Lãnh đạo TPHCM và phường Bình Tây tham quan các gian hàng. Ảnh: LÊ THOA

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh việc khơi dậy vai trò chủ thể và tinh thần đóng góp của người dân, để mỗi người không chỉ là người thụ hưởng mà còn trực tiếp góp phần xây dựng khu dân cư. Cấp ủy, chính quyền và mặt trận tạo điều kiện để những sáng kiến thiết thực được lắng nghe, xem xét, trân trọng và ghi nhận.

Ngoài ra, khu phố 9 cần tiếp tục quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, công nhân lao động và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khu phố 9 đăng ký thực hiện 7 mô hình, công trình xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc năm 2027. Ảnh: LÊ THOA

Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gửi tặng 10 phần quà đại đoàn kết đến nhân dân khu phố 9. Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây gửi tặng 10 phần quà đại đoàn kết đến người dân khu phố 9. Ngày hội còn tuyên dương 5 điển hình "Người tốt việc tốt"; tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho 10 em học sinh.

LÊ THOA